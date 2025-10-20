Олена Шуляк: Держава запустила сучасну цифрову систему підтримки українців

Фото: з особистого архіву

Держава запускає нову зручну онлайн-послугу для оформлення базової соціальної допомоги. Відтепер українці зможуть подати заяву через портал або мобільний застосунок "Дія"

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, базова соціальна допомога запроваджується в межах експериментального проєкту, який фінансується з державного бюджету, а базова сума для розрахунку виплат становитиме 4500 гривень.

"Головна мета нової системи – зробити державну підтримку максимально доступною, прозорою й адресною. Тепер родини зможуть отримати фінансову допомогу швидше, без черг і зайвої бюрократії. Новий підхід дозволить об’єднати ресурси, зменшити кількість довідок і спростити взаємодію громадян із державою", – зазначила Олена Шуляк.

Очільниця "Слуги Народу" пояснила, що для онлайн-оформлення потрібно оновити застосунок "Дія" до останньої версії, перейти до розділу "Сервіси – Допомога від держави – Базова соціальна допомога", отримати розрахунок виплати, подати заяву та підтвердити її підписом через "Дія.Підпис". Після цього члени родини отримають повідомлення про призначення допомоги.

Політикиня нагадала, що з 1 липня 2025 року базова соціальна допомога доступна для українців з малозабезпечених сімей, одиноких матерів та багатодітних родин, які вже отримують державну підтримку, а також для дітей, чиї батьки не сплачують аліменти або зникли. З 1 жовтня 2025 року до програми долучаються інші родини, які відповідають вимогам експериментального проєкту.

В партії "Слуга Народу" зазначили, що розмір базової соціальної допомоги визначатиметься як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним доходом родини. Базова величина для першого члена сім’ї становить 4500 гривень, для кожного наступного – 3150 гривень. Для дітей до 18 років та людей з інвалідністю І або ІІ групи базова величина становить 4500 гривень.

Для людей, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного страхового стажу, розмір виплат залежатиме від кількості відпрацьованих років:

менше 10 років – 2385 грн,

від 10 до 20 – 2790 грн,

від 20 до 30 – 3150 грн,

понад 30 років – 3960 грн.

Виплати нараховуватимуться з місяця подання заяви та здійснюватимуться через банківські установи. Базова соціальна допомога призначається на шість місяців із подальшим автоматичним продовженням після перевірки права на її отримання.

"Ми прагнемо, щоб жодна українська родина, яка потребує допомоги, не залишилася поза увагою держави. Оформлення через "Дію" зробить отримання базової соціальної допомоги максимально простим, а процес – прозорим і справедливим", – підкреслила Олена Шуляк.

Раніше в партії "Слуга Народу" повідомляли, що захисники та захисниці, які отримали поранення чи захворювання під час служби, тепер матимуть ширший доступ до безкоштовних медичних послуг. Ініціатива охоплює лікування, діагностику та реабілітацію у медзакладах по всій Україні.