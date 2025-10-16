Харьковчанка ставит мировые рекорды во фридайвинге: погружение на 84 метра и девять золотых медалей

Фото: "Думка"

Харьковская спортсменка Екатерина Садурская, чемпионка мира по фридайвингу, продолжает устанавливать рекорды. В прошлом году она погрузилась на 84 метра без ласт и дополнительного оборудования, а в общей сложности получила девять золотых медалей на международных соревнованиях

Об этом передает RegioNews со ссылкой на интервью, которое спортсменка дала изданию "Думка".

Фридайвинг как вид спорта, основанный на погружении человека в воду с задержкой дыхания, все больше приобретает популярность в Украине и мире.

Этот спорт учит людей выдержке, тренирует физически, а также ментально. К тому же по фридайвингу происходит значительное количество разных соревнований – в них принимают участие и украинские спортсменки.

В частности, Екатерина рассказала, что фридайвинг активно развивается и в Харькове, несмотря на ограниченное количество глубоких водоемов.

"В Харькове есть клубы, есть крепкое комьюнити, и люди заинтересованы в этом виде спорта. Мы проводим обучающие курсы для новичков, даже в условиях ограниченной глубины", – отмечает спортсменка.

По ее словам, фридайвинг является безопасным видом спорта при правильном подходе и соблюдении правил безопасности. Садурская призывает новичков начинать с базовых курсов и тренироваться с напарником во избежание опасных ситуаций.

"На самом деле сейчас гораздо больше людей узнают о фридайвинге. Снимается много фильмов, и люди это все смотрят. В некоторых регионах вообще происходит настоящий "бум" фридайвинга", – говорит Екатерина.

К примеру, в Азии, где есть доступ к глубине и теплой воде. Там также много глубоких бассейнов. В Европе таких несколько: 3-4. Ближайший в Польше – 45 метров. В Китае, в Южной Корее таковых очень много. И фридайверов там больше, глубоких фридайверов, в т.ч.

"Думаю, что мы сейчас как раз на пороге такого "бума". В целом и развитие Интернета этому способствует – больше знаний у нас появляется. Люди сейчас прогрессируют очень быстро. умом. Много плюсов и преимуществ", – добавляет Садурская.

Напомним, в Харьковской области сейчас активно развивают ветеранский спорт в общинах. По инициативе Харьковской ОВА люди с ампутациями уже имеют возможность бесплатно посещать бассейны – 13 заведений на Харьковщине готовы проводить соответствующие занятия по физической реабилитации под наблюдением специалистов.