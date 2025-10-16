12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 14:44

Харьковчанка ставит мировые рекорды во фридайвинге: погружение на 84 метра и девять золотых медалей

16 октября 2025, 14:44
Читайте також українською мовою
Фото: "Думка"
Читайте також
українською мовою

Харьковская спортсменка Екатерина Садурская, чемпионка мира по фридайвингу, продолжает устанавливать рекорды. В прошлом году она погрузилась на 84 метра без ласт и дополнительного оборудования, а в общей сложности получила девять золотых медалей на международных соревнованиях

Об этом передает RegioNews со ссылкой на интервью, которое спортсменка дала изданию "Думка".

Фридайвинг как вид спорта, основанный на погружении человека в воду с задержкой дыхания, все больше приобретает популярность в Украине и мире.

Этот спорт учит людей выдержке, тренирует физически, а также ментально. К тому же по фридайвингу происходит значительное количество разных соревнований – в них принимают участие и украинские спортсменки.

В частности, Екатерина рассказала, что фридайвинг активно развивается и в Харькове, несмотря на ограниченное количество глубоких водоемов.

"В Харькове есть клубы, есть крепкое комьюнити, и люди заинтересованы в этом виде спорта. Мы проводим обучающие курсы для новичков, даже в условиях ограниченной глубины", – отмечает спортсменка.

По ее словам, фридайвинг является безопасным видом спорта при правильном подходе и соблюдении правил безопасности. Садурская призывает новичков начинать с базовых курсов и тренироваться с напарником во избежание опасных ситуаций.

"На самом деле сейчас гораздо больше людей узнают о фридайвинге. Снимается много фильмов, и люди это все смотрят. В некоторых регионах вообще происходит настоящий "бум" фридайвинга", – говорит Екатерина.

К примеру, в Азии, где есть доступ к глубине и теплой воде. Там также много глубоких бассейнов. В Европе таких несколько: 3-4. Ближайший в Польше – 45 метров. В Китае, в Южной Корее таковых очень много. И фридайверов там больше, глубоких фридайверов, в т.ч.

"Думаю, что мы сейчас как раз на пороге такого "бума". В целом и развитие Интернета этому способствует – больше знаний у нас появляется. Люди сейчас прогрессируют очень быстро. умом. Много плюсов и преимуществ", – добавляет Садурская.

Напомним, в Харьковской области сейчас активно развивают ветеранский спорт в общинах. По инициативе Харьковской ОВА люди с ампутациями уже имеют возможность бесплатно посещать бассейны – 13 заведений на Харьковщине готовы проводить соответствующие занятия по физической реабилитации под наблюдением специалистов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
спорт Харьков рекорды водоем фридайвинг Екатерина Садурская
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Одесской области задержали правоохранителя, который за 18 000 долларов обещал перевезти "клиента" через границу
16 октября 2025, 15:41
РФ ударила двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению ВСУ
16 октября 2025, 15:22
В Херсоне загорелась квартира: есть погибшие
16 октября 2025, 15:15
В Полтаве охранник школы занимался сексом с несовершеннолетней
16 октября 2025, 14:59
Посылка для любимого: в Житомире женщина пыталась передать мужчине в тюрьму наркотики
16 октября 2025, 14:45
На Волыни задержан мужчина, предлагавший пограничнику 2000 долларов за незаконный переход границы
16 октября 2025, 14:33
Осенние каникулы в Одессе отменили: обучение будет продолжаться до зимы
16 октября 2025, 14:09
Елена Шуляк: Государство дало возможность брать кредит без драконовских процентов, что помогло тысячам семей купить свое жилье
16 октября 2025, 13:33
Зеленский о ночных ударах: РФ бьет по Украине "шахедами" с кассетными боеприпасами
16 октября 2025, 13:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »