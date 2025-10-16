12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
16 жовтня 2025, 16:29

Усик активно готується до нового поєдинку

16 жовтня 2025, 16:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Олександр Усик анонсував новий поєдинок у 2026 році

Як передає RegioNews, у розмові з журналістами він повідомив, що зараз активно тренується, щоб знову вийти на ринг.

Однак наступним його опонентом буде точно не Мозес Ітаума, який вважався претендентом на двобій з Усиком.

"Боксуватиму до 41 року (зараз Усику 38), а після цього побудую академію спорту, буду тренувати і тренуватися", – заявив український боксер.

Раніше промоутер Френк Воррен заявив, що із повагою ставиться до рішення Олександра Усика взяти час на відновлення після поєдинку з Даніелем Дюбуа.

Як повідомлялось, Олександр Усик очолив світовий рейтинг боксерів P4P за версією BoxRec. Однак у професійному рейтингу BoxRec він опинився лише на 14-й позиції.

