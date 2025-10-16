Усик активно готується до нового поєдинку

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, у розмові з журналістами він повідомив, що зараз активно тренується, щоб знову вийти на ринг.

Однак наступним його опонентом буде точно не Мозес Ітаума, який вважався претендентом на двобій з Усиком.

"Боксуватиму до 41 року (зараз Усику 38), а після цього побудую академію спорту, буду тренувати і тренуватися", – заявив український боксер.

Раніше промоутер Френк Воррен заявив, що із повагою ставиться до рішення Олександра Усика взяти час на відновлення після поєдинку з Даніелем Дюбуа.

Як повідомлялось, Олександр Усик очолив світовий рейтинг боксерів P4P за версією BoxRec. Однак у професійному рейтингу BoxRec він опинився лише на 14-й позиції.