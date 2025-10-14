11:38  14 жовтня
На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
14 жовтня 2025, 17:50

Колишній голова "Нафтогазу" Коболєв відмовляється платити 66 мільйонів податків

14 жовтня 2025, 17:50
фото: rbc.ua
Ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв не сплатив податки з премії у 339 мільйонів гривень

Як передає RegioNews, про це повідомив Юрій Вітренко, який також раніше був головою правління НАК "Нафтогаз України".

"Під час мого допиту адвокати Коболєва "натякали" на мою нібито причетність до ухилення від сплати податків Нафтогазом", – йдеться у повідомленні.

За словами Вітренко, насправді йдеться про несплату самим Коболєвим податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у сумі 61 млн грн та військового збору у сумі 5 млн грн " з отриманої ним у 2021 році "другої частини" його премії за "стокгольмський арбітраж" на суму 339 млн грн".

Нагадаємо, раніше колишній голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв не вніс призначену судом заставу в розмірі 229 млн грн. За даними слідства, протягом 2018 року Коболєву було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229 млн 250 тис. 410 грн.

