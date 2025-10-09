Сезон грипу та COVID-19 стартував: в Україні вже понад 120 тисяч хворих

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні розпочався новий епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Протягом першого тижня епідсезону – з 29 вересня до 5 жовтня – на ГРВІ, включно з COVID-19, захворіли 129 753 людини, серед них 76 342 – діти

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що рівень захворюваності залишається стабільним і на 21,9% нижчим за епідемічний поріг. Порівняно з попереднім тижнем, кількість нових випадків знизилася на 3,3%.

На COVID-19 захворіли 5 038 осіб, із них 10 людей померли через ускладнення – усі вони не були вакциновані.

Випадків грипу поки не зафіксовано, але медики очікують зростання рівня захворюваності взимку.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції, який триватиме до 17 травня 2026 року.