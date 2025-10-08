Россияне ударили по многоэтажке в Сумах: взрыв прогремел ночью
В ночь на 8 октября российские войска нанесли удар по жилой многоэтажке в Сумах.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы, передает RegioNews.
По предварительной информации и. о. мэра Сум Артема Кобзаря, пострадавших нет.
На месте работают экстренные службы. Остальные подробности уточняются.
Видео последствий повреждения активно публикуют очевидцы в соцсетях.
Напомним, ранее в Херсоне 13-летний мальчик подорвался на российской мине. Он наехал велосипедом на противопехотную мину типа "лепесток".
