Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Сумах: вибух пролунав вночі
У ніч на 8 жовтня російські війська завдали удару по житловій багатоповерхівці у Сумах
Про це повідомили місцеві Telegram-канали, передає RegioNews.
За попередньою інформацією в.о. мера Сум Артема Кобзаря, постраждалих немає.
На місці працюють екстрені служби. Інші подробиці уточнюються.
Відео наслідків пошкодження активно публікують очевидці в соцмережах.
08 жовтня 2025, 19:48Росіяни похизувались новим дроном-перехоплювачем, який підозріло схожий на український Sting
