11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2025, 18:24

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Сумах: вибух пролунав вночі

08 жовтня 2025, 18:24
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У ніч на 8 жовтня російські війська завдали удару по житловій багатоповерхівці у Сумах

Про це повідомили місцеві Telegram-канали, передає RegioNews.

За попередньою інформацією в.о. мера Сум Артема Кобзаря, постраждалих немає.

На місці працюють екстрені служби. Інші подробиці уточнюються.

Відео наслідків пошкодження активно публікують очевидці в соцмережах.

Нагадаємо, раніше у Херсоні 13-річний хлопчик підірвався на російській міні. Він наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу "пелюстка".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибух Сумська область російська армія
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
ДТЕК стягнув із киянина понад 230 тис. грн, хоча він платив за електрику роками
08 жовтня 2025, 19:48
Росіяни похизувались новим дроном-перехоплювачем, який підозріло схожий на український Sting
08 жовтня 2025, 19:43
Росіяни похизувались новим дроном-перехоплювачем, який підозріло схожий на український Sting
08 жовтня 2025, 19:42
Росіяни похизувались новим дроном-перехоплювачем, який підозріло схожий на український Sting
08 жовтня 2025, 19:42
Росіяни заманюють своїх людей для роботи на окупованих територіях
08 жовтня 2025, 19:33
У Києві вакцинують диких тварин від сказу: у лісах розкладають приманки з препаратом
08 жовтня 2025, 19:32
На Київщині 39-річний чоловік загинув на місці після наїзду на дерево
08 жовтня 2025, 19:25
У Кривому Розі 16-річний хлопець вистрілив собі в голову, граючись з пістолетом
08 жовтня 2025, 19:15
На Львівщині 45-річний військовий прийшов до магазину з гранатою
08 жовтня 2025, 18:52
На Полтавщині аферист вкрав у людей майже 800 тисяч гривень
08 жовтня 2025, 18:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »