11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08 жовтня 2025, 14:45

Далекобійник, який працював на РФ: СБУ викрила коригувальника

08 жовтня 2025, 14:45
Фото: СБУ
Правоохоронці затримали агента РФ. Він збирав дані для ворога під виглядом водія міжнародних перевезень

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Основним завданням "далекобійника" було збирати та передавати росіянам геолокації об'єктів оборонної та критичної інфраструктури України. Відомо, що він відстежував переміщення озброєння і товарів військового призначення, які транспортували територією Європейського Союзу в напрямку України та передавав відповідну інформацію ворогу.

Також російський агент фіксував "цілі" прямо під час перевезення вантажів. Для конспірації всі дані він зберігав на шести різних смартфонах. Він виявився одним з учасників мережі ФСБ, яку правоохоронці викрили ще на початку року.

Зараз водія затримали. Йому повідомили про підозру. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

