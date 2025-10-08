08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08:44  08 жовтня
У Києві малолітні діти підпалили під'їзд багатоповерхівки
08:28  08 жовтня
На Київщині помер чоловік, який приїхав проходити військово-лікарську комісію
08 жовтня 2025, 08:37

Україна може отримати від Чехії партію модернізованих танків

08 жовтня 2025, 08:37
Фото: wikipedia
Чехія може передати Україні близько 30 танків T-72M4CZ після завершення їх модернізації

Про це повідомляє пресцентр Міноборони Чехії, передає RegioNews.

У відомстві уточнили, що рішення про оновлення цих машин ухвалили ще до початку повномасштабної війни та появи пропозицій щодо передачі німецьких Leopard 2A4.

"Рішення про модернізацію танка Т-72 M4CZ було ухвалено задовго до війни в Україні або пропозиції про пожертвування німецьких танків Leopard 2A4. Це також було в той час, коли армія не мала фінансових ресурсів для придбання нових танків, і єдиним варіантом підтримки боєздатності танкової армії була модернізація існуючої техніки", – йдеться у повідомленні.

Начальник Генерального штабу армії Чехії Карел Ржехка зазначив, що після завершення модернізації він має намір рекомендувати уряду країни передати ці танки Україні в інтересах національної безпеки Чехії.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що майже ухвалив рішення про відправлення ракет Tomahawk в Україну.

Чехія Україна війна танк T-72M4CZ модернізовані танки
