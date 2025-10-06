Фото: скриншот

Бійці 30-го корпусу морської піхоти 40-ї окремої бригади берегової оборони знешкодили за допомогою дрона російський човен разом з екіпажем

Відповідне відео оприлюднили Сили оборони Півдня, передає RegioNews.

"Наш дрон їх не залишив: попри спроби ухилитися, ми дістали ворожий екіпаж човна", – повідомили морпіхи.

Водночас військові зазначили, що російські пропагандистські пабліки намагалися видати знищення свого човна українською 40-ю окремою бригадою за власну "перемогу".

Нагадаємо, раніше спецпризначенці ГУР знищили у Криму два транспортні літаки Ан-26 та берегові РЛС росіян.