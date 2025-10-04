Фото: Укрзалізниця

Між Україною та Румунією з 10 жовтня почне курсувати новий щоденний поїзд сполученням Київ-Бухарест

Про це повідомляє RegioNews із посиланням Міністерство розвитку громад та територій України.

Маршрут пролягатиме через Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський, Велчинець, Унгени та Ясси.

Поїзд вирушатиме з Києва о 06:30 і прибуватиме до столиці Румунії наступного дня о 06:47. У зворотному – з Бухареста о 19:10, прибуття до Києва – о 19:41 наступного дня.

Пасажири прибуватимуть на центральний вокзал Бухареста – Gara de Nord, звідки можна дістатися аеропорту швидкісною електричкою.

Вартість квитка у купейному вагоні становить близько 3800 гривень. Придбати їх можна у застосунку або на сайті Укрзалізниці.

У міністерстві зазначили, що запуск нового маршруту – це ще один крок до транспортної інтеграції України з Європою.

Нагадаємо, щоб задовольнити попит пасажирів, Укрзалізниця призначила кілька додаткових рейсів на вересень.