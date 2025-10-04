14:55  04 жовтня
На Одещині митники зупинили спробу вивезення старовинних книг, які могли належати бібліотеці Грушевського
17:53  04 жовтня
У Харкові на парковці супермаркету чоловік впав у люк і захлинувся
15:27  04 жовтня
Нічна аварія в Одесі: BMW влетів у дерево, одна людина загинула
UA | RU
UA | RU
04 жовтня 2025, 18:32

З 10 жовтня Укрзалізниця запускає щоденний поїзд Київ-Бухарест

04 жовтня 2025, 18:32
Читайте также на русском языке
Фото: Укрзалізниця
Читайте также
на русском языке

Між Україною та Румунією з 10 жовтня почне курсувати новий щоденний поїзд сполученням Київ-Бухарест

Про це повідомляє RegioNews із посиланням Міністерство розвитку громад та територій України.

Маршрут пролягатиме через Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський, Велчинець, Унгени та Ясси.

Поїзд вирушатиме з Києва о 06:30 і прибуватиме до столиці Румунії наступного дня о 06:47. У зворотному – з Бухареста о 19:10, прибуття до Києва – о 19:41 наступного дня.

Пасажири прибуватимуть на центральний вокзал Бухареста – Gara de Nord, звідки можна дістатися аеропорту швидкісною електричкою.

Вартість квитка у купейному вагоні становить близько 3800 гривень. Придбати їх можна у застосунку або на сайті Укрзалізниці.

У міністерстві зазначили, що запуск нового маршруту – це ще один крок до транспортної інтеграції України з Європою.

Нагадаємо, щоб задовольнити попит пасажирів, Укрзалізниця призначила кілька додаткових рейсів на вересень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Укрзализныця поїзд Руминія Бухарест
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
На Київщині позашляховик вилетів із дороги та врізався в стовп: загинули дві людини
04 жовтня 2025, 19:08
У Харкові на парковці супермаркету чоловік впав у люк і захлинувся
04 жовтня 2025, 17:53
На Полтавщині розшукують зниклу сім’ю з дитиною
04 жовтня 2025, 17:19
Удар РФ по вокзалу у Шостці на Сумщині: у потязі знайшли тіло загиблого чоловіка
04 жовтня 2025, 16:55
На Хмельниччині легковик з підлітками врізався в дерево – усі в лікарні
04 жовтня 2025, 16:24
Ворожий удар по вокзалу на Сумщині: 8 постраждалих госпіталізовані, одна людина у важкому стані
04 жовтня 2025, 15:56
Нічна аварія в Одесі: BMW влетів у дерево, одна людина загинула
04 жовтня 2025, 15:27
На Одещині митники зупинили спробу вивезення старовинних книг, які могли належати бібліотеці Грушевського
04 жовтня 2025, 14:55
Удар по залізничному вокзалі на Сумщині: серед постраждалих – троє дітей
04 жовтня 2025, 14:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »