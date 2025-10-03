Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сили спеціальних операцій України ударними дронами уразили важливі елементи системи протиповітряної оборони Росії на її території

Про це повідомило командування ССО, передає RegioNews.

Зазначається, що ціллю стали РЛС дальнього виявлення П‑14Ф "Лена" поблизу військової авіабази ВПС у Бутурлинівці (Воронезька область) та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка‑2" у селі Гармашівка.

Обидві системи входили до інфраструктури, що контролювала повітряний простір і мала протидіяти українським безпілотникам.

Сили спеціальних операцій заявили, що продовжують завдавати точних ударів по критичних об’єктах ворога, послаблюючи його можливості захищати повітряний простір.

Нагадаємо, протягом червня-серпня підрозділи ССО завдали низку ударів по ворогу. Їхня діяльність охопила не лише окуповані території, але й віддалений тил Російської Федерації.