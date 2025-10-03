Фото: из открытых источников

Об этом сообщили на странице "ШоТам" в Instagram, передает RegioNews.

Два года назад девушка стала известной благодаря своему перепеву народной песни, который быстро покорил соцсети.

Теперь Ярина служит в первой роте 1-го отдельного медицинского батальона и собирает средства в поддержку своего подразделения.

В своем аккаунте исполнительница разместила сбор на усиление подразделения, где проходит службу.

Напомним, ведущий ICTV Вадим Карпьяк мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Он планирует присоединиться к 8-му корпусу Десантно-штурмовых войск.