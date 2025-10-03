Фото: з відкритих джерел

Співачка Ярина Квасній, яка прославилася виконанням української пісні "Парова машина", долучилася до лав Сил оборони

Про це повідомили на сторінці "ШоТам" в Instagram, передає RegioNews.

Два роки тому дівчина стала відомою завдяки своєму переспіву народної пісні, який швидко підкорив соцмережі.

Тепер Ярина служить у першій роті 1-го окремого медичного батальйону та збирає кошти на підтримку свого підрозділу.

У власному акаунті виконавиця розмістила збір на підсилення підрозділу, де нині проходить службу.

