Фото: ОП

З полону Україна повернула 185 захисників. Відомо, що також повернулись 20 цивільних

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Серед 185 військових, які повернулись 2 жовтня з російського полону, 183 – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Це військові Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Також повернули 20 цивільних.

Більшість з цих військових були в полоні ще з 2022 року. Вони були на "Азовсталі", ЧАЕС, боронили Маріуполь.

"Дякуємо всім, хто робить обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо", - каже президент України.

Нагадаємо, колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко після трьох років полону повернувся до України. Його звільнення стало несподіваним подарунком для близьких та привід для сильних емоцій.