Фото: Софія Стужук/ Instagram

Правоохоронці повідомили про підозру 30-річній інстаграм-блогерці в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах

Про це інформує RegioNews із посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними слідства, у 2018–2022 роках Софія Стужук, зареєстрована як ФОП, отримала понад 58 млн гривень доходу, але податки не сплачувала. У результаті бюджет недоотримав близько 10,5 млн гривень податку на прибуток і майже 900 тис. гривень військового збору.

З початку повномасштабної війни блогерка живе за кордоном, тож підозру їй оголосили заочно.

Також зазначається, що попри мільйонну аудиторію, у перші дні повномасштабного вторгнення Стужук утримувалася від коментарів, а згодом робила суперечливі заяви, зокрема звинувачувала українців у масованих ракетних ударах по країні, оскільки вони раділи ударам по РФ та Кримському мосту. Також вона рекламувала російських блогерів, орієнтуючись на аудиторію РФ.

Блогерка відреагувала на повідомлення про підозру у своєму Telegram-каналі. Стужук заявила, що "вперше чує про звинувачення".

"Через 3,5 роки відкрилися нові цікаві факти. Кажуть, мені вручили якусь підозру, про яку я ні сном ні духом. Як чітко, так? Одночасно відразу у всіх пабліках і новинах країни. Ні краплі не схоже на замовлення", – написала вона.

