Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 25 вересня ворог атакував Україну 176-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 українська ППО збила або подавила 150 російських дронів – Shahed, "Гербера" та інших типів – на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано 13 влучань ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще в одному місці.

У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває – з півночі зайшли нові групи ударних БпЛА. Громадян закликали дотримуватись заходів безпеки.

Нагадаємо, 25 вересня близько 04:00 на Запорізькому напрямку українські захисники збили ворожий бомбардувальник Су-34, який тероризував Запоріжжя.