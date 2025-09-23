62 українські ветерани змагатимуться на міжнародних іграх у Іспанії

Фото: Мінветеранів

Національна збірна України братиме участь у міжнародних спортивних змаганнях Strong Spirit's Games 2025, які відбудуться з 25 по 29 вересня у Мадриді, Іспанія

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів, передає RegioNews.

До складу української команди увійшли 62 ветерани та ветеранки, які брали участь у бойових діях та отримали поранення. Вони представлятимуть країну у змаганнях з адаптивних видів спорту, що проводяться для ветеранів з інвалідністю та без неї.

За словами міністерства, цьогоріч Strong Spirit's Games відбудуться вперше у незалежному форматі.

У змаганнях також візьмуть участь представники США, Ірландії, Іспанії, Естонії та Грузії – загалом понад 150 учасників.

Довідка: Strong Spirit’s Games – це міжнародні комплексні змагання з адаптивних видів спорту для ветеранів бойових дій, як з пораненнями, так і без них.

Як відомо, вперше українська збірна брала участь у цих міжнародних іграх у жовтні 2024 року, здобувши 188 медалей, з них 84 золоті, 58 срібних та 46 бронзових.

Нагадаємо, у Києві з 11 жовтня по 9 листопада відбудеться виставка українських ретромотоциклів. Більше ніж 50 унікальних байків, більшість із яких – зібрані або відреставровані в Запоріжжі, представлять на території ВДНГ. Реставрацією мотоциклів займається ветеран російсько-української війни, запорізький бізнесмен Олесь Кальницький.