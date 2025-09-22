09:44  22 вересня
На Львівщині митники вилучили "препарати для омолодження" і парфуми на 1,3 млн грн
09:10  22 вересня
На Закарпатті на кордоні з Румунією затримали десятьох "мандрівників"
08:36  22 вересня
На Буковині мотоцикл зіткнувся з двома авто: двоє постраждалих
22 вересня 2025, 08:58

Сили ППО знешкодили 132 з 141 російського дрона: є влучання на семи локаціях

22 вересня 2025, 08:58
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 22 вересня російська армія атакувала Україну 141-м ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 ППО знищила або подавила 132 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера" та інших моделей у різних регіонах країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на восьми локаціях.

Крім того, росіяни атакували Запоріжжя авіаційними бомбами. З 4 по 6 ранку ворог завдав ударів по міській інфраструктурі, випустивши КАБи з літаків тактичної авіації з району тимчасово окупованого Токмака.

Нагадаємо, внаслідок атаки по Запоріжжю загинули три людини, є постраждалі.

