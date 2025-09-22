Сили ППО знешкодили 132 з 141 російського дрона: є влучання на семи локаціях
У ніч на 22 вересня російська армія атакувала Україну 141-м ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряні атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:30 ППО знищила або подавила 132 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера" та інших моделей у різних регіонах країни.
Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на восьми локаціях.
Крім того, росіяни атакували Запоріжжя авіаційними бомбами. З 4 по 6 ранку ворог завдав ударів по міській інфраструктурі, випустивши КАБи з літаків тактичної авіації з району тимчасово окупованого Токмака.
Нагадаємо, внаслідок атаки по Запоріжжю загинули три людини, є постраждалі.