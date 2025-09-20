Фото: zsu.gov.ua

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 19 вересня, передає RegioNews із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, відповідне рішення вже ухвалено.

"Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень-десять днів і все буде працювати", – сказав він.

Рішення ухвалили після аналізу результатів штурмових батальйонів і полків, які вже показують хороші результати впродовж 2025 року. Нові підрозділи планують зробити сучасними: "з дроновою складовою та всім іншим".

Президент зазначив, що штурмові підрозділи працюватимуть у тісній взаємодії з десантно-штурмовими та іншими силами, виконуючи комплексні бойові завдання.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ зірвали наступальну операцію російських військ на Суми. Також він зазначив, що українські військові продовжують активно протистояти штурмовим діям росіян у Донецькій та Запорізькій областях.