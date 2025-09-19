Погода 19 сентября: от +3° в Карпатах до +25° на юге

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня, 19 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается, только днем местами – в западных регионах. Ветер северо-западный, 5–10 м/с

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11°, на юге и на западе страны – 9-14°, в Карпатах ночью ожидается 3-8° тепла.

Днем воздух прогреется до 18-23°, в Закарпатье, Одесской и Николаевской местами до 25°, а в Карпатах днем ожидается 9-14°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в столице ночью 8-10 °, днем около 20 °. В Киевской области ночью 6-11°, днем 18-23°.

