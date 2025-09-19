Погода 19 вересня: від +3° у Карпатах до +25° на півдні

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 19 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається, лише вдень місцями – у західних регіонах. Вітер північно-західний, 5–10 м/с

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Температура повітря вночі коливатиметься від 6 до 11°, на півдні та крайньому заході країни – 9-14°, у Карпатах вночі очікується 3-8° тепла.

Вдень повітря прогріється до 18-23°, на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині місцями до 25°, а в Карпатах вдень очікується 9–14°.

У Києві та Київській області буде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у столиці вночі 8-10°, вдень близько 20°. На Київщині вночі 6-11°, вдень 18-23°.

