18 вересня
Замість Петра І – бойовий вертоліт Мі-2: у Полтаві відкрили нову експозицію
11:50  18 вересня
У Луцьку чоловік кинув вибухівку в громадському місці
10:46  18 вересня
На Одещині п’яний водій збив двох пішоходів
18 вересня 2025, 21:45

Вісім елітних об'єктів нерухомості в США: ЦПК показав американське майно родини Рустема Умєрова

18 вересня 2025, 21:45
фото: Віталій Носач, РБК-Україна
У Центрі протидії корупції розповіли про три квартири у Флориді та одну — у Нью-Йорку та чотири вілли поблизу Маямі. За даними активістів, там проживали або все ще мешкають члени родини секретаря РНБО Рустема Умєрова

Про це розповідається у розслідуванні Центру протидії корупції, передає RegioNews.

У декларації колишнього міністра оборони Рустема Умєрова за минулий рік сказано, що його дружина Лєйля Умєрова та троє дітей проживають у США. За даними активістів, у родини Умєрова вісім об'єктів нерухомості в США.

У декларації зазначено, що дружина Умєрова орендує квартиру в США площею 137,4 м² з жовтня 2019 року. Там проживають сам Рустем Умєров та його троє дітей.

За даними з сайту Usphonebook, Лєйля Умєрова з вересня 2018 року проживала в престижному житловому комплексі Chalfonte на першій лінії океану в Бока-Ратон, курортному містечку на узбережжі Флориди. Апартаменти в цьому комплексі коштують мільйон доларів, а оренда обходиться в 9−10 тисяч доларів на місяць. Це був єдиний об'єкт, який Рустем Умєров вказав у декларації.

При цьому він зареєстрований в іншій квартирі в цьому ж комплексі площею 134,5 м², де також проживає його дружина, яка вказувала цю адресу під час оновлення водійського посвідчення у 2019 році. Там оренда коштує близько 7 тисяч доларів на місяць.

Ще одна квартира в Chalfonte, яку орендував батько Умєрова, Енвер Умєров, зареєстрована з 31 травня 2020 року. Житло оцінюється в 1,2 мільйона доларів, а оренда складає 7,2 тисячі доларів.

Також, за даними активістів, з 2025 року Рустем Умєров орендує 2-кімнатну квартиру на Мангеттені в Нью-Йорку площею 90,2 м². Там оренда становить близько 7,7 тисячі доларів на місяць, а її вартість становить 1,3 мільйона доларів.

У Бока-Ратон дружина Рустема Умєрова з 10 жовтня 2017 року до липня 2025 року була зареєстрована в віллі, на адресу якої був прив’язаний її американський номер. Ту ж адресу вказував Рустем Умєров у 2017 році. Оціночна вартість цієї нерухомості становить понад 900 тисяч доларів. Оренда там становить 7 тисяч доларів на місяць.

Також є інша вілла, яка пов’язана з фірмою, яку дружина Умєрова зареєструвала у 2021 році, отримуючи доходи понад мільйон гривень щорічно. Вілла коштує 4,5 тисячі доларів на місяць (оренда). Сама ж фірма оформлена на брата дружини секретаря РНБО.

Також брат Умєрова з родиною зареєстровані у віллі площею 283 м², вартістю 1,29 мільйона доларів. Орендувати на місяць таке житло коштуватиме близько 10 тисяч доларів.

При цьому РНБО підтвердило, що ця інформація про проживання родини Умєрова є чутливою з погляду безпеки, тому вони не розголошують такі дані. Там також наголосили, що інформація про орендовану квартиру Умєрова була внесена до декларації.

Крім того, за словами представників РНБО, родичі Умєрова проживають лише у двох з наведених об'єктів нерухомості, і що Рустем Умєров не фінансує їхнє проживання. Всі фінансові операції родичів виконуються ними самостійно.

Нагадаємо, Рустем Умєров нещодавно очолив Раду національної безпеки та оборони. Посаду міністра оборони замість нього тепер обіймає Денис Шмигаль.

РНБО Умєров Рустем Нерухомість
