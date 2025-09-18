Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

18 сентября 1000 тел, которые, по утверждению России, принадлежат украинским военнослужащим, вернули в Украину. Состоялись репатриационные мероприятия

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает RegioNews.

Отмечается, что Министерство внутренних дел будет проводить идентификацию репатриированных тел.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены лица погибших", - отметили в штабе по обращению с военнопленными.

Напомним, ранее в Национальной полиции рассказывали, что репатриация тел погибших украинских защитников болезненный, сложный и чрезвычайно щепетильный процесс. Враг сознательно усложняет его, чтобы попрать память павших.