Украина вернула 1000 погибших защитников
18 сентября 1000 тел, которые, по утверждению России, принадлежат украинским военнослужащим, вернули в Украину. Состоялись репатриационные мероприятия
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает RegioNews.
Отмечается, что Министерство внутренних дел будет проводить идентификацию репатриированных тел.
"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены лица погибших", - отметили в штабе по обращению с военнопленными.
Напомним, ранее в Национальной полиции рассказывали, что репатриация тел погибших украинских защитников болезненный, сложный и чрезвычайно щепетильный процесс. Враг сознательно усложняет его, чтобы попрать память павших.
