Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

18 вересня 1 000 тіл, які, за твердженням Росії, належать українським військовослужбовцям, повернули до України. Відбулись репатріаційні заходи

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

Зазначається, що Міністерство внутрішніх справ буде проводити ідентифікацію репатрійованих тіл.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", - зазначили в штабі з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, раніше в Національній поліції розповідали, що репатріація тіл загиблих українських захисників є болісний, складний і надзвичайно делікатний процес. Ворог свідомо ускладнює його, щоб зневажити пам’ять полеглих.