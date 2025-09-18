Україна повернула 1 000 загиблих захисників
18 вересня 1 000 тіл, які, за твердженням Росії, належать українським військовослужбовцям, повернули до України. Відбулись репатріаційні заходи
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.
Зазначається, що Міністерство внутрішніх справ буде проводити ідентифікацію репатрійованих тіл.
"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", - зазначили в штабі з питань поводження з військовополоненими.
Нагадаємо, раніше в Національній поліції розповідали, що репатріація тіл загиблих українських захисників є болісний, складний і надзвичайно делікатний процес. Ворог свідомо ускладнює його, щоб зневажити пам’ять полеглих.
