Під час перевірки навчальної версії системи е-нотаріату стався витік особистих документів українців, що викликало занепокоєння у фахівців

Про це повідомляє Нотаріальна палата України, передає RegioNews.

Нотаріальна палата України повідомила про інцидент, який стався під час тестування електронної системи е-нотаріату. За даними установи, у відкритому доступі опинилися персональні документи громадян, зокрема довіреності, заповіти та супровідні матеріали. Йдеться про витік реальних даних із Єдиного реєстру довіреностей та Спадкового реєстру.

У Палаті наголосили, що така ситуація є прямим порушенням законодавства, адже зачіпає питання нотаріальної таємниці та безпеки особистої інформації. Через це організація звернулася до Першого віцепрем’єр-міністра, Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та Міністра юстиції Германа Галущенка з вимогою втрутитися та припинити тестування системи.

Представники Нотаріальної палати підкреслюють, що готові брати участь у доопрацюванні рішень, які допоможуть уникнути подібних інцидентів у майбутньому. За їх словами, необхідно створити надійну систему, яка поєднуватиме сучасні технології та гарантії захисту персональних даних.

У НПУ висловили сподівання, що інцидент стане поштовхом до тіснішої співпраці з державними органами для розробки безпечної та ефективної моделі е-нотаріату, яка відповідатиме міжнародним стандартам.

