13:27  18 вересня
Замість Петра І – бойовий вертоліт Мі-2: у Полтаві відкрили нову експозицію
11:50  18 вересня
У Луцьку чоловік кинув вибухівку в громадському місці
10:46  18 вересня
На Одещині п’яний водій збив двох пішоходів
18 вересня 2025, 14:58

У відкритий доступ потрапили документи громадян під час тестування е-нотаріату

18 вересня 2025, 14:58
Фото: NPU.UA
Під час перевірки навчальної версії системи е-нотаріату стався витік особистих документів українців, що викликало занепокоєння у фахівців

Про це повідомляє Нотаріальна палата України, передає RegioNews.

Нотаріальна палата України повідомила про інцидент, який стався під час тестування електронної системи е-нотаріату. За даними установи, у відкритому доступі опинилися персональні документи громадян, зокрема довіреності, заповіти та супровідні матеріали. Йдеться про витік реальних даних із Єдиного реєстру довіреностей та Спадкового реєстру.

У Палаті наголосили, що така ситуація є прямим порушенням законодавства, адже зачіпає питання нотаріальної таємниці та безпеки особистої інформації. Через це організація звернулася до Першого віцепрем’єр-міністра, Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та Міністра юстиції Германа Галущенка з вимогою втрутитися та припинити тестування системи.

Представники Нотаріальної палати підкреслюють, що готові брати участь у доопрацюванні рішень, які допоможуть уникнути подібних інцидентів у майбутньому. За їх словами, необхідно створити надійну систему, яка поєднуватиме сучасні технології та гарантії захисту персональних даних.

У НПУ висловили сподівання, що інцидент стане поштовхом до тіснішої співпраці з державними органами для розробки безпечної та ефективної моделі е-нотаріату, яка відповідатиме міжнародним стандартам.

Раніше повідомлялося, на Чернігівщині запустили тестування нової системи оповіщення про повітряну тривогу. Тепер мешканців попереджатимуть не лише про сам факт загрози, а й про її рівень та конкретну небезпеку.

Україна нотаріус персональні дані е-нотаріат витік даних
Модний дипломатичний жест: у Віндзорі королева Камілла та Меланія Трамп сяяли в кольорах України
18 вересня 2025, 14:40
$10 тисяч за людину: у Польщі викрили схему перевезення ухилянтів у локомотивах
18 вересня 2025, 13:49
Звання Героя України для Андрія Парубія: Рада підтримала звернення до Зеленського
18 вересня 2025, 12:46
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Плівки Міндіча відкрили конфлікт на найвищому рівні – протистояння з НАБУ загострюється
18 вересня 2025, 17:24
Новий вид шахрайства: голосові повідомлення зловмисників обманюють навіть досвідчених
18 вересня 2025, 17:02
Першокурсники Львівської політехніки масово виїжджають за кордон – ректорка
18 вересня 2025, 16:46
У Запоріжжі під час конфлікту чоловік убив товариша та сховав тіло біля сміттєвих баків
18 вересня 2025, 16:27
Україна повернула 1 000 загиблих захисників
18 вересня 2025, 16:20
22-річний чоловік загинув від пострілу друга – деталі затримання на Рівненщині
18 вересня 2025, 16:02
На Харківщині чоловіка викрили на вимаганні 85 тис. грн за відстрочку від мобілізації
18 вересня 2025, 15:45
В Україні припиняє роботу одна з найбільших мереж електроніки
18 вересня 2025, 15:24
$2 тисячі за запрошення: у Києві викрили схему в’їзду іноземців під виглядом студентів
18 вересня 2025, 15:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
