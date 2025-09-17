ДБР викрило зловживання в лісовій галузі: збитки – понад 700 млн грн

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань виявило значні корупційні схеми в лісовій галузі, які завдали державі збитків на суму понад 700 мільйонів гривень

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

На Прикарпатті працівники ДБР з'ясували, що керівництво "Кутського лісгоспу" з 2022 року організовувало незаконну видачу лісорубних квитків. Унаслідок цього в Національному природному парку "Гуцульщина" проводилися масові рубки без необхідних дозволів і встановлених лімітів.

В результаті знищено понад 13 тисяч дерев на площі майже 200 гектарів, а збитки державі становлять понад 697 млн грн.

Також повідомлено про підозру колишньому директору "Делятинського лісгоспу", який підписав чотири незаконні квитки на суцільні рубки. Через це в двох лісництвах було вирубано 775 дерев, що завдало шкоди на понад 3,3 млн грн.

Усім підозрюваним загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Слідчі вже звернулися до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів.

У Дніпропетровській області ДБР повідомило про підозру колишньому керівнику однієї з філій ДП "Ліси України" через незаконну вирубку дерев у ландшафтному заказнику "Мости" на території Кам’янського району.

Площа заказника становить понад 2,3 тисячі гектарів і він призначений для збереження унікальної екосистеми. Вирубка там можлива лише за спеціальними дозволами, однак посадовець не проконтролював видачу лісорубних квитків, що призвело до знищення насаджень на суму понад 6,9 млн грн.

Колишньому керівнику інкримінують службову недбалість з тяжкими наслідками, що карається до 5 років ув'язнення.

Нагадаємо, ДБР нещодавно завершило одне з найбільш резонансних розслідувань у сфері лісового господарства на Волині. У березні 2025 року правоохоронці висунули підозру 11 особам. Організатор, який був місцевим підприємцем, після викриття вчинив самогубство.