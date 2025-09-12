Ексміністр Ігор Швайка критикує виїзд дітей за кордон, але його власні – у Бельгії

Скриншот із відео

Колишній міністр аграрної політики, а нині заступник начальника центру рекрутингу Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Швайка публічно засуджує батьків, які вивозять дітей за кордон під час війни. Утім, як з'ясували журналісти, його власні діти можуть мешкати в Бельгії

Про це йдеться у новому розслідуванні BIHUS.Info, передає RegioNews.

У нещодавніх публічних заявах Швайка порівнював таких батьків із "пацюками, що тікають з корабля", наголошуючи, що діти віком 16–17 років виїжджають за межі України нібито з метою уникнення мобілізації у майбутньому. Проте журналісти кажуть, що його донька Софія та син Тарас, ймовірно, проживають у бельгійському місті Антверпен.

Софія грає у баскетбольній команді місцевого навчального закладу, а Тарас займається спортом – це підтверджується публікаціями у соцмережах.

Сам Швайка коментувати цю розбіжність між публічними заявами та реальністю відмовився.

У BIHUS. Info підкреслили: кількість українських студентів за кордоном невпинно зростає, і серед них – діти найвищих посадовців. При цьому ті самі чиновники публічно вимагають від суспільства "патріотичного вибору" та залишення молоді в Україні.

Скандальні висловлювання Ігоря Швайки щодо мобілізації

Під час публічних виступів Ігор Швайка послідовно виступає за жорстку мобілізаційну політику. Його висловлювання нерідко викликають обурення, а дехто звинувачує його у подвійних стандартах.

Так, в ефірі "Свобода Live" Швайка звернувся до тих, хто, на його думку, ухиляється від мобілізації: "Ти чому сидиш удома? Думаєш, війна закінчиться сама? Думаєш, хтось домовиться і тебе це омине?" – запитав він, фактично звинувачуючи у бездіяльності всіх, хто не на фронті.

Інше гучне висловлювання: "Всі мають служити. Через окопи пройдуть всі, без винятку". Швайка наполягає, що військовий обов’язок – це справа кожного громадянина. Втім, суспільна критика не забарилась: йому закидають, що його власні діти, ймовірно, мешкають за кордоном, подалі від окопів.

На тлі дискусій про законність та етичність мобілізації, Швайка зробив ще одну резонансну заяву: "Закрили свої ротики і не обговорюємо тему мобілізації".

Ігор Швайка також переконаний, що патріотичне виховання і підготовка до оборони мають починатися змалку: "Дітей треба готувати до захисту країни вже з 5 років. І це має бути системна робота". Цю заяву розкритикували правозахисники та частина освітян, звинувачуючи посадовця у спробах мілітаризувати дитинство.

