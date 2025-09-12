16:49  12 вересня
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
16:05  12 вересня
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
11:28  12 вересня
На Житомирщині під час пожежі загинув чоловік
UA | RU
UA | RU
12 вересня 2025, 17:37

Ексміністр Ігор Швайка критикує виїзд дітей за кордон, але його власні – у Бельгії

12 вересня 2025, 17:37
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Колишній міністр аграрної політики, а нині заступник начальника центру рекрутингу Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Швайка публічно засуджує батьків, які вивозять дітей за кордон під час війни. Утім, як з'ясували журналісти, його власні діти можуть мешкати в Бельгії

Про це йдеться у новому розслідуванні BIHUS.Info, передає RegioNews.

У нещодавніх публічних заявах Швайка порівнював таких батьків із "пацюками, що тікають з корабля", наголошуючи, що діти віком 16–17 років виїжджають за межі України нібито з метою уникнення мобілізації у майбутньому. Проте журналісти кажуть, що його донька Софія та син Тарас, ймовірно, проживають у бельгійському місті Антверпен.

Софія грає у баскетбольній команді місцевого навчального закладу, а Тарас займається спортом – це підтверджується публікаціями у соцмережах.

Сам Швайка коментувати цю розбіжність між публічними заявами та реальністю відмовився.

У BIHUS. Info підкреслили: кількість українських студентів за кордоном невпинно зростає, і серед них – діти найвищих посадовців. При цьому ті самі чиновники публічно вимагають від суспільства "патріотичного вибору" та залишення молоді в Україні.

Скандальні висловлювання Ігоря Швайки щодо мобілізації

Під час публічних виступів Ігор Швайка послідовно виступає за жорстку мобілізаційну політику. Його висловлювання нерідко викликають обурення, а дехто звинувачує його у подвійних стандартах.

Так, в ефірі "Свобода Live" Швайка звернувся до тих, хто, на його думку, ухиляється від мобілізації: "Ти чому сидиш удома? Думаєш, війна закінчиться сама? Думаєш, хтось домовиться і тебе це омине?" – запитав він, фактично звинувачуючи у бездіяльності всіх, хто не на фронті.

Інше гучне висловлювання: "Всі мають служити. Через окопи пройдуть всі, без винятку". Швайка наполягає, що військовий обов’язок – це справа кожного громадянина. Втім, суспільна критика не забарилась: йому закидають, що його власні діти, ймовірно, мешкають за кордоном, подалі від окопів.

На тлі дискусій про законність та етичність мобілізації, Швайка зробив ще одну резонансну заяву: "Закрили свої ротики і не обговорюємо тему мобілізації".

Ігор Швайка також переконаний, що патріотичне виховання і підготовка до оборони мають починатися змалку: "Дітей треба готувати до захисту країни вже з 5 років. І це має бути системна робота". Цю заяву розкритикували правозахисники та частина освітян, звинувачуючи посадовця у спробах мілітаризувати дитинство.

Нагадаємо, український блогер, комік та стрімер Кирило Ганін висловився щодо жарту про людей, які загинули, намагаючись нелегально покинути країну через річку Тису. Він зазначив, що ті, хто намагався втекти таким чином, самі несуть відповідальність за свій вибір

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна діти мобілізація критика ухилення від мобілізації політики Ігор Швайка
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
У Резерв+ відключать важливі послуги
12 вересня 2025, 19:51
Міжнародна підтримка для Харківщини: нові проєкти допомоги вимушеним переселенцям
12 вересня 2025, 19:39
Чинного нардепа підозрюють у держзраді та шахрайстві: ДБР завершило розслідування
12 вересня 2025, 19:21
У Києві чоловік за годину пограбував двох дітей
12 вересня 2025, 19:12
Як зупинити Shahed: Зеленський назвав вартість та кількість необхідної зброї
12 вересня 2025, 18:41
Субсидії для аграріїв Харківщини: держава відкрила прийом заявок
12 вересня 2025, 18:29
У Запоріжжі патрульні врятували чоловіка
12 вересня 2025, 18:25
На Закарпатті військового засудили до двох років через те, що він переслав порно на Facebook Держспецзв'язку
12 вересня 2025, 18:25
У Тернополі ветерани війни та їхні родини вивчатимуть англійську
12 вересня 2025, 17:58
На Дніпропетровщині росіяни вбили жінку
12 вересня 2025, 17:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »