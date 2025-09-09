21:50  08 вересня
09 вересня 2025, 00:48

В Україні заблокували ще 22 інстаграм-блогерів з аудиторією 2,8 млн за рекламу казино

09 вересня 2025, 00:48
Фото: AI
Держагентство "ПлейСіті" заблокувало 22 акаунти в соцмережі Instagram, які поширювали рекламу онлайн-казино

Про це повідомляє пресслужба державного агентства, передає RegioNews.

Серед заблокованих акаунтів – блогери Коля Заліпуха, Оля Фільова та ще 20 популярних інфлюенсерів. Вони закликали підписників грати в онлайн-казино.

Зазначається, що частина з цих блогерів демонструвала у своїх публікаціях "виграші", хоча насправді вони навіть не були зареєстровані як гравці в онлайн-казино. Тобто такі "історії успіху" – вигадка, створена виключно з метою маніпулятивної реклами.

Загальна аудиторія заблокованих акаунтів перевищувала 2,8 млн користувачів.

У "ПлейСіті" нагадали: маніпулятивна реклама азартних ігор є незаконною, а їхня мета – створити безпечне середовище для гравців.

Раніше повідомлялося, що Instagram-блогерку Русалочку XL оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу азартних ігор.

