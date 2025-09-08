Общины могут получить до 900 евро на мероприятия по Европейской неделе мобильности

Фото: из открытых источников

До 10 сентября проходит конкурс среди общин-подписантов Европейской недели мобильности в Украине. Тема этого года - "Мобильность для всех"

Об этом сообщил Харьковский областной совет, передает RegioNews.

В рамках конкурса общины могут подать концепции мероприятий в следующих категориях:

Веломобильное образование – мастер-классы, велопробеги, безопасные маршруты в школы.

Тактический урбанизм – паркинги-парки, временные публичные просторы, озеленение.

Общественное участие – форумы, публичные обсуждения, опросы жителей.

Три победителя получат финансовую поддержку до 900 евро для реализации идеи (организационные расходы, логистика, промо и т.п.).

Подать заявку можно до 10 сентября 2025 по ссылке.

Конкурс проходит в рамках национального представления Европейской недели мобильности, к координации которого присоединилась и Харьковская областная военная администрация.

