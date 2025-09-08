13:05  08 вересня
Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто
12:13  08 вересня
Військове авто виїхало на зустрічну: загинув поліцейський, справу розслідує ДБР
07:15  08 вересня
У Києві Audi виїхала на зустрічну і зіткнулася з Nissan: двоє загиблих
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2025, 14:47

Громади можуть отримати до 900 євро на заходи до Європейського тижня мобільності

08 вересня 2025, 14:47
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

До 10 вересня триває конкурс серед громад-підписантів Європейського тижня мобільності в Україні. Цьогорічна тема – "Мобільність для всіх"

Про це повідомила Харкіська обласна рада, передає RegioNews.

У межах конкурсу громади можуть подати концепції заходів у таких категоріях:

  • Веломобільна освіта – майстер-класи, велопробіги, безпечні маршрути до шкіл.
  • Тактичний урбанізм – паркінги-парки, тимчасові публічні простори, озеленення.
  • Громадська участь – форуми, публічні обговорення, опитування мешканців.

Три переможці отримають фінансову підтримку до 900 євро для реалізації ідеї (організаційні витрати, логістика, промо тощо).

Подати заявку можна до 10 вересня 2025 року за посиланням.

Конкурс проходить у межах національного представлення Європейського тижня мобільності, до координації якого долучилася і Харківська обласна військова адміністрація.

Нагадаємо, Харківська ОВА спільно з Міністерством у справах ветеранів реалізує проєкт, спрямований на розвиток тренерів для реабілітації ветеранів через спорт. У рамках програми організовано онлайн-лекції, що охоплюють теми психології, інклюзивності та безбар'єрності.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
конкурс гроші розвиток громада інвестиції проекти Європейський тиждень мобільності
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Учасницям акції проти ТЦК у Вінниці повідомили про підозру
08 вересня 2025, 15:51
На Полтавщині комбайн на полі смертельно травмував чоловіка
08 вересня 2025, 15:39
На Одещині киянка на Lexus збила на смерть чоловіка
08 вересня 2025, 15:18
У Харкові у квартиру залетіли понад 200 кажанів
08 вересня 2025, 14:59
На Буковині забудовнику оголосили підозру в ухиленні від сплати 5,5 млн грн податків
08 вересня 2025, 14:58
Смертельна ДТП на Прикарпатті: авто вилетіло в кювет та перекинулось, серед загиблих підліток
08 вересня 2025, 14:55
8000 доларів з людини: у Києві судитимуть двох військових, які організували "бізнес" на переправленні ухилянтів
08 вересня 2025, 14:48
На Волині дві восьмикласниці розбилися на квадроциклі: одна в лікарні
08 вересня 2025, 14:32
Верховна Рада IX скликання: рекорди, виклики та суперечливі рішення
08 вересня 2025, 14:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »