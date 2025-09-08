Громади можуть отримати до 900 євро на заходи до Європейського тижня мобільності

Фото: з відкритих джерел

До 10 вересня триває конкурс серед громад-підписантів Європейського тижня мобільності в Україні. Цьогорічна тема – "Мобільність для всіх"

Про це повідомила Харкіська обласна рада, передає RegioNews.

У межах конкурсу громади можуть подати концепції заходів у таких категоріях:

Веломобільна освіта – майстер-класи, велопробіги, безпечні маршрути до шкіл.

Тактичний урбанізм – паркінги-парки, тимчасові публічні простори, озеленення.

Громадська участь – форуми, публічні обговорення, опитування мешканців.

Три переможці отримають фінансову підтримку до 900 євро для реалізації ідеї (організаційні витрати, логістика, промо тощо).

Подати заявку можна до 10 вересня 2025 року за посиланням.

Конкурс проходить у межах національного представлення Європейського тижня мобільності, до координації якого долучилася і Харківська обласна військова адміністрація.

