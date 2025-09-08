РФ запустила понад 140 ударних БпЛА по Україні: як відпрацювала ППО

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 8 вересня противник атакував Україну 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня Сили оборони знову атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію нафтопроводу "Дружба" у Брянській області. Також підрозділи ССО здійснили вогневе ураження потужностей Ільського НПЗ у Краснодарському краї.