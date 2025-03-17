В Украине создали дрон с дальностью действия 3000 км
Украинский дальнобойный дрон прошел испытание
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный Телеграмм-канал Президента Украины – Владимира Зеленского.
"Сегодня провел Ставку. Несколько вопросов было, но самое главное – это дроны. Все типы дронов, которые нужны. Есть хорошие новости относительно дальнобойных дронов", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что украинский дрон на 3000 километров прошел испытание.
"Благодарен разработчикам, производителям. Мы развиваем такую линейку дальнобойных средств, которая поможет обеспечить безопасность нашего государства", - написал президент.
Зеленский добавил, что нужно производить больше ракет и больше дронов.
Напомним, Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ.
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