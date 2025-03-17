В Украине создали дрон с дальностью действия 3000 км

фото: иллюстративное

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный Телеграмм-канал Президента Украины – Владимира Зеленского.

"Сегодня провел Ставку. Несколько вопросов было, но самое главное – это дроны. Все типы дронов, которые нужны. Есть хорошие новости относительно дальнобойных дронов", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что украинский дрон на 3000 километров прошел испытание.

"Благодарен разработчикам, производителям. Мы развиваем такую линейку дальнобойных средств, которая поможет обеспечить безопасность нашего государства", - написал президент.

Зеленский добавил, что нужно производить больше ракет и больше дронов.

Напомним, Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ.