16:12  07 вересня
Росіяни атакували Суми, є поранені діти
15:48  07 вересня
Внаслідок атаки по Києву постраждала вагітна жінка
12:18  07 вересня
У Києві російський дрон влучив у будинок відомого футболіста
UA | RU
UA | RU
07 вересня 2025, 18:48

Український виробник дронів інвестує у британське виробництво

07 вересня 2025, 18:48
Читайте также на русском языке
фото: Ukrspecsystems
Читайте также
на русском языке

Найбільший виробник безпілотників в Україні Ukrspecsystems оголосив про інвестиційний проєкт у Великій Британії вартістю £200 млн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на mezha.media.

Як зазначається, реалізація проєкту дозволить створити до 500 робочих місць і програм стажування в регіоні. Компанія також заявила про намір розширювати присутність у Великій Британії протягом наступних трьох років.

Ukrspecsystems – українська компанія, заснована у 2014 році, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних авіаційних комплексів для військових потреб. Вона відома насамперед своїми дронами PD-2, Gekata та серією Shark (Shark, Shark-M, Mini Shark), які використовуються для розвідки, спостереження й коригування артилерії. Крім БПЛА, компанія виготовляє стабілізовані камери, антенні системи з захистом від заглушення, катапульти та програмне забезпечення.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні створили дрон з дальністю дії 3000 км. Безпілотник вже пройшов випробування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Великобританія Україна інвестиції дрон Ukrspecsystems
Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів
07 вересня 2025, 08:45
Ще одна країна відмовилась відправляти війська в Україну
05 вересня 2025, 21:59
Зеленський про війська партнерів в Україні: мова йде про тисячі
05 вересня 2025, 14:42
Всі новини »
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Росія змінила тактику ударів по Україні
07 вересня 2025, 17:58
На Одещині 22-річна водійка скоїла ДТП, в якій загинуло двоє дітей
07 вересня 2025, 16:59
Росіяни атакували Суми, є поранені діти
07 вересня 2025, 16:12
Внаслідок атаки по Києву постраждала вагітна жінка
07 вересня 2025, 15:48
Свириденко показала, як виглядає будівля Кабміну після російської атаки
07 вересня 2025, 15:05
Внаслідок масованої нічної атаки РФ загинули четверо людей і майже півсотні дістали поранення
07 вересня 2025, 14:44
Хлопчик із Дніпропетровщини, який втратив руку через обстріл, пішов до школи з протезом
07 вересня 2025, 13:41
У світі відреагували на наймасованіший удар Росії по Україні
07 вересня 2025, 13:09
У Києві російський дрон влучив у будинок відомого футболіста
07 вересня 2025, 12:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »