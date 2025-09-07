Український виробник дронів інвестує у британське виробництво

фото: Ukrspecsystems

Найбільший виробник безпілотників в Україні Ukrspecsystems оголосив про інвестиційний проєкт у Великій Британії вартістю £200 млн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на mezha.media.

Як зазначається, реалізація проєкту дозволить створити до 500 робочих місць і програм стажування в регіоні. Компанія також заявила про намір розширювати присутність у Великій Британії протягом наступних трьох років.

Ukrspecsystems – українська компанія, заснована у 2014 році, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних авіаційних комплексів для військових потреб. Вона відома насамперед своїми дронами PD-2, Gekata та серією Shark (Shark, Shark-M, Mini Shark), які використовуються для розвідки, спостереження й коригування артилерії. Крім БПЛА, компанія виготовляє стабілізовані камери, антенні системи з захистом від заглушення, катапульти та програмне забезпечення.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні створили дрон з дальністю дії 3000 км. Безпілотник вже пройшов випробування.