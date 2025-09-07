Росія змінила тактику ударів по Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

РФ змінила тактику завдання ударів по Україні, а також застосовує модернізоване озброєння

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, передає RegioNews.

За його словами, фахівці відомства зафіксували модернізацію і удосконалення ракетного озброєння та безпілотних літальних систем за наслідками нанесення ударів по Україні.

"Що ми бачимо? По-перше, це зміна тактики із завдавання ударів. По-друге – застосування модернізованого озброєння", – каже Скібіцький.

Він прогнозує, що удари РФ надалі будуть комбінованими, міститимуть БпЛА різних типів, зокрема так звані хибні цілі, та крилаті ракети різного типу базування.

Нагадаємо, 7 вересня РФ випустила по Україні понад 800 БпЛА і 13 ракет. Це рекордний показник.