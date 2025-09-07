16:12  07 вересня
Росіяни атакували Суми, є поранені діти
15:48  07 вересня
Внаслідок атаки по Києву постраждала вагітна жінка
12:18  07 вересня
У Києві російський дрон влучив у будинок відомого футболіста
07 вересня 2025, 17:58

Росія змінила тактику ударів по Україні

07 вересня 2025, 17:58
ілюстративне фото: з відкритих джерел
РФ змінила тактику завдання ударів по Україні, а також застосовує модернізоване озброєння

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, передає RegioNews.

За його словами, фахівці відомства зафіксували модернізацію і удосконалення ракетного озброєння та безпілотних літальних систем за наслідками нанесення ударів по Україні.

"Що ми бачимо? По-перше, це зміна тактики із завдавання ударів. По-друге – застосування модернізованого озброєння", – каже Скібіцький.

Він прогнозує, що удари РФ надалі будуть комбінованими, міститимуть БпЛА різних типів, зокрема так звані хибні цілі, та крилаті ракети різного типу базування.

Нагадаємо, 7 вересня РФ випустила по Україні понад 800 БпЛА і 13 ракет. Це рекордний показник.

05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
07 серпня 2025
