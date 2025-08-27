10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
27 августа 2025, 11:42

В Украине зафиксировали повышенный спрос на онлайн-казино

27 августа 2025, 11:42
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине зафиксировали рекордный всплеск поисковых запросов, связанных с онлайн-казино

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Экономическую правду.

Данные Google Trends фиксируют новый скачок интереса – график демонстрирует пиковые значения летом 2025 года.

Издание пишет, что текущее увеличение интереса к азартным играм происходит вопреки официальным запретам и кампаниям, которые государство пыталось реализовать в 2024 году.

По данным поисковых запросов последних трех месяцев (май-август), проанализировавших ЭП, наибольший интерес к онлайн-казино зафиксирован в Киевской области (особенно на севере региона), а также на востоке (Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Сумская области), где расположено немало воинских частей, пунктов постоянной дислокации, полигонов.

Напомним, ранее государству передано более 2,6 млрд грн конфискованных в онлайн-казино "Pin-Up". Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

