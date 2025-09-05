Українську блогерку оштрафували майже на 5 млн грн за незаконну рекламу казино

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Instagram-блогерку Русалочку XL оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу азартних ігор

Як передає RegioNews, про це повідомляє Державне агентство PlayCity.

У відомстві повідомили, що блогерка Русалочка у серпні розмістила у Stories відео, де називала азартні ігри "корисними для настрою та концентрації", розповідала про нібито особистий виграш і додала посилання для переходу на сайт казино.

На думку експертів, це класичний приклад маніпулятивної реклами із закликом грати.

За це Агентство наклало штраф у розмірі 4,8 млн грн – 600 мінімальних зарплат.

Нагадаємо, наприкінці серпня державі передано понад 2,6 млрд грн конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up". Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.