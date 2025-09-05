16:29  05 вересня
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
05 вересня 2025, 16:29

Українську блогерку оштрафували майже на 5 млн грн за незаконну рекламу казино

05 вересня 2025, 16:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Instagram-блогерку Русалочку XL оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу азартних ігор

Як передає RegioNews, про це повідомляє Державне агентство PlayCity.

У відомстві повідомили, що блогерка Русалочка у серпні розмістила у Stories відео, де називала азартні ігри "корисними для настрою та концентрації", розповідала про нібито особистий виграш і додала посилання для переходу на сайт казино.

На думку експертів, це класичний приклад маніпулятивної реклами із закликом грати.

За це Агентство наклало штраф у розмірі 4,8 млн грн – 600 мінімальних зарплат.

Нагадаємо, наприкінці серпня державі передано понад 2,6 млрд грн конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up". Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Українцям придумали новий штраф
03 вересня 2025, 16:45
В Україні зафіксували підвищений попит на онлайн-казино
27 серпня 2025, 11:42
У Києві викрили 10 підпільних казино, які приносили мільйонні прибутки
26 серпня 2025, 10:45
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Не доїхав до ВЛК: на Одещині чоловік викрав авто ТЦК і втік
05 вересня 2025, 17:49
Екссекретар Київради залишатиметься під домашнім арештом до жовтня
05 вересня 2025, 17:39
На Одещині правоохоронці викрили зловмисників, які за 7500 доларів намагались переправити чоловіка за кордон
05 вересня 2025, 17:25
Херсон під обстрілами: рятувальники знайшли тіло жінки під завалами
05 вересня 2025, 17:05
Заступник генпрокурора подав заяву про відставку
05 вересня 2025, 16:59
Задушив сусіда під час сварки: у Дніпрі чоловік отримав 7 років в'язниці
05 вересня 2025, 16:54
У Кривому Розі чоловік випав з вікна і не вижив
05 вересня 2025, 16:35
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
05 вересня 2025, 16:29
У Миколаєві судили водія маршрутки за смертельну ДТП: який запобіжний захід обрали
05 вересня 2025, 16:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
