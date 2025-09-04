Генералу СБУ, якого підозрюють у незаконному збагаченні, обрали запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Іллі Вітюку у вигляді застави у розмірі понад 9 млн гривень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на трансляцію засідання суду.
Суддя обрав генералу запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 9 млн 84 тисяч гривень.
Термін дії обов'язків до 4 листопада 2025 року.
Нагадаємо, ексначальник департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк отримав підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.
