17:15  04 вересня
На Волині чоловіки побили співробітників ТЦК, вирвали у них пістолет і відкрили по них вогонь
15:43  04 вересня
Росіяни вдарили ракетою по Чернігову
15:12  04 вересня
У п’ятницю в Україні буде сухо та спекотно
04 вересня 2025, 19:45

Генералу СБУ, якого підозрюють у незаконному збагаченні, обрали запобіжний захід

04 вересня 2025, 19:45
фото: СБУ
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Іллі Вітюку у вигляді застави у розмірі понад 9 млн гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на трансляцію засідання суду.

Суддя обрав генералу запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 9 млн 84 тисяч гривень.

Термін дії обов'язків до 4 листопада 2025 року.

Нагадаємо, ексначальник департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк отримав підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Скандальну ексголову Хмельницької МСЕК Крупу випускають під заставу
04 вересня 2025, 15:57
СБУ затримала двох прокремлівських агітаторів: поширювали антиукраїнські дописи у мережі
03 вересня 2025, 17:25
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Смертельне ДТП на Закарпатті: загинув військовослужбовець
04 вересня 2025, 19:20
На окупованих територіях немає вакцин від сказу - "Жовта стрічка"
04 вересня 2025, 18:38
Миколаїв уперше з 2022 року отримає прісну воду
04 вересня 2025, 18:26
Понад 20 країн готові відправити війська в Україну або надати підтримку
04 вересня 2025, 17:59
У Дніпрі засудили довічно військового, який вбив двох жінок і поліцейських
04 вересня 2025, 17:44
На Волині чоловіки побили співробітників ТЦК, вирвали у них пістолет і відкрили по них вогонь
04 вересня 2025, 17:15
Росіяни завдали авіаудару по селу на Донеччині, загинули двоє людей
04 вересня 2025, 16:49
РФ скинула авіабомби на лікарню в Костянтинівці
04 вересня 2025, 16:26
Змушували пити сечу, бити та здирали одяг: у Дніпрі судили військових, які катували товариша
04 вересня 2025, 16:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
