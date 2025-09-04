15:12  04 вересня
У п’ятницю в Україні буде сухо та спекотно
12:41  04 вересня
Хотіли розібрати трофейний дрон: на Харківщині загинули двоє чоловіків, ще двоє – поранені
12:28  04 вересня
На Львівщині біля польського кордону згоріли сім автівок
UA | RU
UA | RU
04 вересня 2025, 15:12

У п’ятницю в Україні буде сухо та спекотно

04 вересня 2025, 15:12
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні 5-го вересня дощів ніде не очікується. Антициклон зумовить повсюди суху сонячну погоду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

Найспекотніше буде на заході, там повітря розігріється до +28…+32 градусів.

Дуже тепло буде у південній частині, +27…+30 градусів.

На сході завтра температура повітря буде теж комфортна, +24…+27 градусів.

У центральній частині очікується +25…+28 градусів.

В північних областях в п'ятницю без особливих змін, близько +24…+27 градусів, на Сумщині подекуди +21…+23 градуси.

У Києві завтра сухо, сонячно та близько +26 градусів.

Нагадаємо, в серпні середньомісячна температура повітря в Києві склала +20,2°C, що на 0,2°C нижче за кліматичну норму. Про це свідчать дані синоптиків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода прогноз Синоптики Спека
Тримався понад 40 років: у Тернополі зафіксували температурний рекорд
04 вересня 2025, 12:54
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
03 вересня 2025, 13:59
У небі над Дніпром з'явилась дивна хмара у вигляді "ядерного гриба"
02 вересня 2025, 16:59
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
РФ скинула авіабомби на лікарню в Костянтинівці
04 вересня 2025, 16:26
Змушували пити сечу, бити та здирали одяг: у Дніпрі судили військових, які катували товариша
04 вересня 2025, 16:16
Скандальну ексголову Хмельницької МСЕК Крупу випускають під заставу
04 вересня 2025, 15:57
Росіяни вдарили ракетою по Чернігову
04 вересня 2025, 15:43
Лежав поранений під дощем: на Дніпропетровщині рятують життя песика
04 вересня 2025, 15:26
На виїзді з України викрили водія авто, який заховав 30 тисяч доларів у шкарпетках
04 вересня 2025, 15:21
На Львівщині в рейсовому автобусі з Варшави знайшли схованку з майже 700 вейпами
04 вересня 2025, 14:55
На Кіровоградщині Toyota врізалась у стелу: загинув 22-річний юнак
04 вересня 2025, 14:33
Росіяни вдарили з артилерії по Херсону: постраждали четверо комунальників
04 вересня 2025, 14:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »