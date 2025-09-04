У п’ятницю в Україні буде сухо та спекотно

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні 5-го вересня дощів ніде не очікується. Антициклон зумовить повсюди суху сонячну погоду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

Найспекотніше буде на заході, там повітря розігріється до +28…+32 градусів.

Дуже тепло буде у південній частині, +27…+30 градусів.

На сході завтра температура повітря буде теж комфортна, +24…+27 градусів.

У центральній частині очікується +25…+28 градусів.

В північних областях в п'ятницю без особливих змін, близько +24…+27 градусів, на Сумщині подекуди +21…+23 градуси.

У Києві завтра сухо, сонячно та близько +26 градусів.

Нагадаємо, в серпні середньомісячна температура повітря в Києві склала +20,2°C, що на 0,2°C нижче за кліматичну норму. Про це свідчать дані синоптиків.