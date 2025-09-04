У п’ятницю в Україні буде сухо та спекотно
В Україні 5-го вересня дощів ніде не очікується. Антициклон зумовить повсюди суху сонячну погоду
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
Найспекотніше буде на заході, там повітря розігріється до +28…+32 градусів.
Дуже тепло буде у південній частині, +27…+30 градусів.
На сході завтра температура повітря буде теж комфортна, +24…+27 градусів.
У центральній частині очікується +25…+28 градусів.
В північних областях в п'ятницю без особливих змін, близько +24…+27 градусів, на Сумщині подекуди +21…+23 градуси.
У Києві завтра сухо, сонячно та близько +26 градусів.
Нагадаємо, в серпні середньомісячна температура повітря в Києві склала +20,2°C, що на 0,2°C нижче за кліматичну норму. Про це свідчать дані синоптиків.
Тримався понад 40 років: у Тернополі зафіксували температурний рекордВсі новини »
04 вересня 2025, 12:54Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
03 вересня 2025, 13:59У небі над Дніпром з'явилась дивна хмара у вигляді "ядерного гриба"
02 вересня 2025, 16:59
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
РФ скинула авіабомби на лікарню в Костянтинівці
04 вересня 2025, 16:26Змушували пити сечу, бити та здирали одяг: у Дніпрі судили військових, які катували товариша
04 вересня 2025, 16:16Скандальну ексголову Хмельницької МСЕК Крупу випускають під заставу
04 вересня 2025, 15:57Росіяни вдарили ракетою по Чернігову
04 вересня 2025, 15:43Лежав поранений під дощем: на Дніпропетровщині рятують життя песика
04 вересня 2025, 15:26На виїзді з України викрили водія авто, який заховав 30 тисяч доларів у шкарпетках
04 вересня 2025, 15:21На Львівщині в рейсовому автобусі з Варшави знайшли схованку з майже 700 вейпами
04 вересня 2025, 14:55На Кіровоградщині Toyota врізалась у стелу: загинув 22-річний юнак
04 вересня 2025, 14:33Росіяни вдарили з артилерії по Херсону: постраждали четверо комунальників
04 вересня 2025, 14:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі блоги »