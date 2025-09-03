Фото: ілюстративне

Про це повідомляє "Економічна правда", передає RegioNews.

Міністерство економіки оприлюднило прогноз розвитку енергетичного сектору на 2026–2028 роки. Згідно з документом, тарифи на електроенергію для населення щороку зростатимуть у межах 15% із можливим відхиленням у 5%. Йдеться про порівняння цін "грудень до грудня" кожного року. Відповідні дані наведені у листі Мінекономіки №3011-02/30287-03, що містить уточнені сценарні умови функціонування економіки.

Деталі цього прогнозу були представлені Міністерством фінансів під час засідання уряду 3 вересня. Відомство включило їх до свого висновку щодо проєкту рішення, яке стосується діяльності державного підприємства "Гарантований покупець". Як зазначають у Мінфіні, прогнозні показники тарифів формують базу для планування бюджетних та економічних розрахунків у наступні роки.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн за кВт-год, а за нічним тарифом – 2,16 грн. У липні НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на розподіл електроенергії для бізнесу, однак ціни для побутових споживачів залишилися без змін. У середньому вартість розподілу для підприємств зросла на 14% для першого класу напруги і на 23% для другого.

Водночас українська енергосистема продовжує активно інтегруватися до європейського ринку. У серпні 2025 року експорт електроенергії зріс на 60% у порівнянні з липнем і сягнув 450 тис. МВт-год, що стало рекордним показником від часу приєднання до ENTSO-E. Основними напрямками експорту залишаються Угорщина та Молдова. Крім того, у серпні Україна кілька разів виходила на перше місце серед 26 країн Європи за індексом ціни BASE на ринку "на добу наперед".

