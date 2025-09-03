15:14  03 вересня
03 вересня 2025, 20:29

В Україні з 2026 року електроенергія дорожчатиме щороку на 20%

03 вересня 2025, 20:29
Фото: ілюстративне
Уряд врахує прогнозоване зростання тарифів на електроенергію у плануванні економічних та бюджетних показників на найближчі роки

Про це повідомляє "Економічна правда", передає RegioNews.

Міністерство економіки оприлюднило прогноз розвитку енергетичного сектору на 2026–2028 роки. Згідно з документом, тарифи на електроенергію для населення щороку зростатимуть у межах 15% із можливим відхиленням у 5%. Йдеться про порівняння цін "грудень до грудня" кожного року. Відповідні дані наведені у листі Мінекономіки №3011-02/30287-03, що містить уточнені сценарні умови функціонування економіки.

Деталі цього прогнозу були представлені Міністерством фінансів під час засідання уряду 3 вересня. Відомство включило їх до свого висновку щодо проєкту рішення, яке стосується діяльності державного підприємства "Гарантований покупець". Як зазначають у Мінфіні, прогнозні показники тарифів формують базу для планування бюджетних та економічних розрахунків у наступні роки.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн за кВт-год, а за нічним тарифом – 2,16 грн. У липні НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на розподіл електроенергії для бізнесу, однак ціни для побутових споживачів залишилися без змін. У середньому вартість розподілу для підприємств зросла на 14% для першого класу напруги і на 23% для другого.

Водночас українська енергосистема продовжує активно інтегруватися до європейського ринку. У серпні 2025 року експорт електроенергії зріс на 60% у порівнянні з липнем і сягнув 450 тис. МВт-год, що стало рекордним показником від часу приєднання до ENTSO-E. Основними напрямками експорту залишаються Угорщина та Молдова. Крім того, у серпні Україна кілька разів виходила на перше місце серед 26 країн Європи за індексом ціни BASE на ринку "на добу наперед".

Раніше повідомлялося, експорт українського металу обвалився на третину. Українські металурги за січень-липень 2025 року зменшили експорт сталевих напівфабрикатів на 36,3% проти торішнього показника.

