15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
03 вересня 2025, 20:11

ЦНАПи чи Дія.Центри: у чому різниця і що обирають українці

03 вересня 2025, 20:11
Фото: ілюстративне
Триває робота над розвитком мережі центрів надання адміністративних послуг

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

За підтримки Харківської ОВА місцевим громадам рекомендують оновлювати свої ЦНАПи до формату Дія.Центрів, аби мешканці могли отримувати державні послуги швидше та зручніше.

ЦНАПи виконують функції фронт-офісів, де громадяни можуть оформити документи чи скористатися базовими сервісами. Дія.Центри мають ширші можливості: поєднують онлайн- і офлайн-обслуговування, працюють із цифровими інструментами, передбачають дитячі зони, коворкінги, консультації для бізнесу та додаткові сервіси, включно з банківськими послугами чи оплатою комунальних рахунків.

За сприяння Харківської ОВА у громадах області вже реалізуються проєкти з модернізації. В Україні з початку 2024 року відкрилися нові Дія.Центри, мобільні ЦНАПи та віддалені робочі місця, що свідчить про поступове зростання мережі. Основна мета – забезпечити громадян можливістю отримувати всі необхідні документи та консультації в одному просторі.

Попри популярність додатку "Дія", багато українців і досі обирають особистий візит. Причини різні: звичка, довіра до адміністраторів, потреба в консультації чи паперовому документі. Саме тому громадам радять модернізувати наявні ЦНАПи, щоб поєднати переваги цифрових технологій і традиційного обслуговування.

Нагадаємо, керівництво Харківської ОВА провело зустріч із представниками ЮНІСЕФ. Сторони обговорили спільні кроки для підтримки мешканців прифронтових громад у складний осінньо-зимовий період.

