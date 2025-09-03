15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
03 вересня 2025, 17:25

СБУ затримала двох прокремлівських агітаторів: поширювали антиукраїнські дописи у мережі

03 вересня 2025, 17:25
Фото: СБУ
Було затримано двох прокремлівських агітаторів, які діяли у Харкові та Запоріжжі

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Зловмисники виправдовували воєнні злочини російських військових та очікували на повну окупацію східних і південних регіонів України.

За матеріалами слідства, під час своєї діяльності фігуранти поширювали антиукраїнські повідомлення у тематичних групах Телеграм-каналів. У Запоріжжі затримали 60-річного власника місцевої юридичної фірми, який у мережі закликав окупантів убивати українців та захоплювати території держави. Під час затримання чоловік намагався сховатися під ліжком у власній квартирі.

У Харкові викрили 54-річного працівника міської поліграфічної компанії. Він публічно вихваляв окупаційні формування рф та сподівався на захоплення прифронтового міста. Докази його діяльності були виявлені через публікації у ворожому чат-боті Сергія Лебедєва, відомого під псевдонімом "Лохматий", який переховується в Донецьку та співпрацює з російськими спецслужбами.

Обшуки проводили у Харкові та Запоріжжі

Під час обшуків у помешканнях затриманих вилучили смартфони та комп'ютерну техніку з доказами протиправних дій. Лінгвістична експертиза підтвердила інформаційно-підривну діяльність фігурантів на користь рф.

Слідчі повідомили їм про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування збройної агресії рф, глорифікація її учасників. Затримані перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Донеччині СБУ затримала агента рф, який передавав координати ремонтних баз ЗСУ. Його завданням було коригувати удари по позиціях українських військ на Краматорському напрямку.

СБУ кримінальна справа Харків Запоріжжя російська пропаганда агітатори рф
