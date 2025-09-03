Фото: СБУ

Було затримано двох прокремлівських агітаторів, які діяли у Харкові та Запоріжжі

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Зловмисники виправдовували воєнні злочини російських військових та очікували на повну окупацію східних і південних регіонів України.

За матеріалами слідства, під час своєї діяльності фігуранти поширювали антиукраїнські повідомлення у тематичних групах Телеграм-каналів. У Запоріжжі затримали 60-річного власника місцевої юридичної фірми, який у мережі закликав окупантів убивати українців та захоплювати території держави. Під час затримання чоловік намагався сховатися під ліжком у власній квартирі.

У Харкові викрили 54-річного працівника міської поліграфічної компанії. Він публічно вихваляв окупаційні формування рф та сподівався на захоплення прифронтового міста. Докази його діяльності були виявлені через публікації у ворожому чат-боті Сергія Лебедєва, відомого під псевдонімом "Лохматий", який переховується в Донецьку та співпрацює з російськими спецслужбами.

Обшуки проводили у Харкові та Запоріжжі

Під час обшуків у помешканнях затриманих вилучили смартфони та комп'ютерну техніку з доказами протиправних дій. Лінгвістична експертиза підтвердила інформаційно-підривну діяльність фігурантів на користь рф.

Слідчі повідомили їм про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування збройної агресії рф, глорифікація її учасників. Затримані перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Донеччині СБУ затримала агента рф, який передавав координати ремонтних баз ЗСУ. Його завданням було коригувати удари по позиціях українських військ на Краматорському напрямку.