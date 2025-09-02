19:42  02 вересня
На Одещині на кордоні з Молдовою прикордонники застрелили втікача
19:29  02 вересня
Київщину атакують ворожі дрони, в регіоні працює ППО
16:09  02 вересня
Синоптик розповіла, де завтра буде понад +30 градусів
02 вересня 2025, 22:49

В Офісі президента вважають, що мобілізація в Україні значно покращилась

02 вересня 2025, 22:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
За останні чотири місяці в Україні спостерігається стала позитивна динаміка в плані мобілізації

Як передає RegioNews, про це в інтерв’ю "Суспільному" повідомив заступник керівника Офісу президента України, полковник ЗСУ Павло Паліса.

За його словами, після припинення вогню мобілізація не припиниться тому, що в Україні немає тієї кількості людей, яка могла б замінити тих людей, які зараз перебувають у війську.

"Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання", – заявив він.

Раніше в Офісі президента пояснили, навіщо відкрили кордони чоловікам 18-22 років. Це рішення було прийнято для того, щоб "зберегти молодих хлопців для України".

Офіс президента політика суспільство мобілізація армія
