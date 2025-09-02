В Офісі президента пояснили, навіщо відкрили кордони чоловікам 18-22 років
Влада дозволила виїзд за кордон чоловікам 18-22 років, щоб "зберегти молодих хлопців для України"
Як передає RegioNews, про це заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса розповів в інтерв'ю "Суспільному".
На його думку, таке рішення усуне потребу батькам вивозити своїх 16-річних синів за кордон.
Також він наголосив, що зараз зниження мобілізаційного віку не розглядається.
Нагадаємо, 27 серпня Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати кордон під час воєнного стану.
Канцлер Німеччини назвав можливе місце переговорів Путіна та ЗеленськогоВсі новини »
02 вересня 2025, 18:59Зеленський обговорив із премʼєром Португалії майбутні гарантії безпеки України
01 вересня 2025, 21:53З 1 вересня представники ТЦК будуть зобов’язані використовувати нагрудні боді-камери
29 серпня 2025, 22:11
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
На Львівщині прикордонники затримали водія мікроавтобуса, який ховав у сидіннях бурштин на півмільйона гривень
02 вересня 2025, 20:27Тренерів Харківщини запрошують долучитися до проєкту з адаптивного спорту для ветеранів, який проходить під егідою американських партнерів
02 вересня 2025, 19:55На Одещині на кордоні з Молдовою прикордонники застрелили втікача
02 вересня 2025, 19:42Київщину атакують ворожі дрони, в регіоні працює ППО
02 вересня 2025, 19:29Канцлер Німеччини назвав можливе місце переговорів Путіна та Зеленського
02 вересня 2025, 18:59Генерала СБУ підозрюють у незаконному збагаченні
02 вересня 2025, 18:27В Україні різко скоротився експорт соняшникової олії
02 вересня 2025, 17:59У Сумах розслідують розкрадання на будівництві полігону
02 вересня 2025, 17:55Дії підозрюваного у вбивстві ексдепутата Парубія перекваліфіковані за новою статтею
02 вересня 2025, 17:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі блоги »