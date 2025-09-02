19:42  02 вересня
На Одещині на кордоні з Молдовою прикордонники застрелили втікача
19:29  02 вересня
Київщину атакують ворожі дрони, в регіоні працює ППО
16:09  02 вересня
Синоптик розповіла, де завтра буде понад +30 градусів
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2025, 20:59

В Офісі президента пояснили, навіщо відкрили кордони чоловікам 18-22 років

02 вересня 2025, 20:59
Читайте также на русском языке
фото: facebook.com/Pavlo.Palisa
Читайте также
на русском языке

Влада дозволила виїзд за кордон чоловікам 18-22 років, щоб "зберегти молодих хлопців для України"

Як передає RegioNews, про це заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса розповів в інтерв'ю "Суспільному".

На його думку, таке рішення усуне потребу батькам вивозити своїх 16-річних синів за кордон.

Також він наголосив, що зараз зниження мобілізаційного віку не розглядається.

Нагадаємо, 27 серпня Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати кордон під час воєнного стану.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
чоловіки віком 18-22 виїзд за кордон Офіс президента суспільство політика
Канцлер Німеччини назвав можливе місце переговорів Путіна та Зеленського
02 вересня 2025, 18:59
Зеленський обговорив із премʼєром Португалії майбутні гарантії безпеки України
01 вересня 2025, 21:53
З 1 вересня представники ТЦК будуть зобов’язані використовувати нагрудні боді-камери
29 серпня 2025, 22:11
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
На Львівщині прикордонники затримали водія мікроавтобуса, який ховав у сидіннях бурштин на півмільйона гривень
02 вересня 2025, 20:27
Тренерів Харківщини запрошують долучитися до проєкту з адаптивного спорту для ветеранів, який проходить під егідою американських партнерів
02 вересня 2025, 19:55
На Одещині на кордоні з Молдовою прикордонники застрелили втікача
02 вересня 2025, 19:42
Київщину атакують ворожі дрони, в регіоні працює ППО
02 вересня 2025, 19:29
Канцлер Німеччини назвав можливе місце переговорів Путіна та Зеленського
02 вересня 2025, 18:59
Генерала СБУ підозрюють у незаконному збагаченні
02 вересня 2025, 18:27
В Україні різко скоротився експорт соняшникової олії
02 вересня 2025, 17:59
У Сумах розслідують розкрадання на будівництві полігону
02 вересня 2025, 17:55
Дії підозрюваного у вбивстві ексдепутата Парубія перекваліфіковані за новою статтею
02 вересня 2025, 17:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »