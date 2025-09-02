В Офісі президента пояснили, навіщо відкрили кордони чоловікам 18-22 років

фото: facebook.com/Pavlo.Palisa

Влада дозволила виїзд за кордон чоловікам 18-22 років, щоб "зберегти молодих хлопців для України"

Як передає RegioNews, про це заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса розповів в інтерв'ю "Суспільному".

На його думку, таке рішення усуне потребу батькам вивозити своїх 16-річних синів за кордон.

Також він наголосив, що зараз зниження мобілізаційного віку не розглядається.

Нагадаємо, 27 серпня Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати кордон під час воєнного стану.