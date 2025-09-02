Генерала СБУ підозрюють у незаконному збагаченні

фото: СБУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

За даними видання, йдеться про ексначальника Департаменту кібербезпеки бригадного генерала СБУ Іллю Вітюка.

За даними слідства, він придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на дружину. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

Щоб обґрунтувати походження коштів, дружина вказала, що заробила їх як ФОП.

Втім антикорупційні органи зазначають, що компанії дружини Вітюка мають ознаки фіктивності. Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ провело обшуки в офіцерів СБУ, які могли отримати 4 млн за "зливи" інформації.