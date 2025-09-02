16:09  02 вересня
Синоптик розповіла, де завтра буде понад +30 градусів
16:07  02 вересня
У Кривому Розі під час пожежі загинули двоє дітей, мати та ще троє постраждали
15:40  02 вересня
У центрі Києва упав уламок ворожого дрона
02 вересня 2025, 18:27

Генерала СБУ підозрюють у незаконному збагаченні

02 вересня 2025, 18:27
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

За даними видання, йдеться про ексначальника Департаменту кібербезпеки бригадного генерала СБУ Іллю Вітюка.

За даними слідства, він придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на дружину. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

Щоб обґрунтувати походження коштів, дружина вказала, що заробила їх як ФОП.

Втім антикорупційні органи зазначають, що компанії дружини Вітюка мають ознаки фіктивності. Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ провело обшуки в офіцерів СБУ, які могли отримати 4 млн за "зливи" інформації.

СБУ НАБУ підозра генерал незаконне збагачення
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
07 серпня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
