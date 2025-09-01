19:33  01 сентября
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
17:06  01 сентября
У Дии появился искусственный интеллект
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2025, 17:57

СБУ заочно сообщила Кадырову о подозрении – использовал украинских пленных как "живой щит"

01 сентября 2025, 17:57
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины собрала новые доказательства военных преступлений главы Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова, связанных с жестоким обращением с украинскими военнопленными

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Согласно материалам следствия, во время одного из своих выступлений перед российскими медиа он заявил, что отдавал приказ своим "подчиненным" не брать украинских военных в плен, а расстреливать их прямо на поле боя.

Расследование установило, что указания Кадырова были адресованы командирам чеченских подразделений, воюющих в составе российских оккупационных сил против Украины. Кроме того, он якобы приказал отправить часть удерживаемых на территории Чечни украинских пленных на крыши военных объектов в Грозном, предлагая использовать их как "живой щит" во время атак украинских дронов.

Такие действия квалифицируют как нарушение законов и обычаев войны в соответствии с нормами Римского устава Международного уголовного суда. На основании новых улик СБУ заочно сообщила Кадырову о подозрении по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, касающейся военных преступлений.

Напомним, еще в августе 2022 года следствие квалифицировало действия Кадырова как подготовку и ведение агрессивной войны, ее оправдывание и посягательство на территориальную целостность Украины. В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению фигуранта к ответственности за преступления против государства и его граждан.

Ранее сообщалось, Печерский суд избрал домашний арест для судей Марьинского районного суда Донецкой области Сергея Липчанского и Виктории Приходько.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война СБУ пленные украинские военные военные преступления Рамзан Кадыров
Армия РФ увеличила количество ударов КАБами по Украине
01 сентября 2025, 16:58
Вся работа ТЦК – под запись: Минобороны вводит боди-камеры
01 сентября 2025, 16:29
Российские войска захватили Камышеваху на границе Днепропетровщины – DeepState
01 сентября 2025, 14:55
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
300 млн на безопасное обучение: Харьков готовится к офлайну
01 сентября 2025, 20:44
В Херсоне на строительство "подземных школ" потратили около 73 млн грн
01 сентября 2025, 20:33
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
01 сентября 2025, 20:05
Сквер на 8 миллионов: в Запорожье расследуют хищение бюджетных средств
01 сентября 2025, 19:55
Ушел из жизни Радна Сахалтуев – легенда украинской анимации
01 сентября 2025, 19:52
Без рекордов, но с контрастами: каким был август в Киеве
01 сентября 2025, 19:40
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
01 сентября 2025, 19:33
На Волыни 18-летняя водитель врезалась в дерево: три человека в больнице
01 сентября 2025, 19:12
Признание и связь с РФ: что известно о подозреваемом в убийстве Парубия
01 сентября 2025, 18:54
Марта Костюк установила исторический рекорд для украинского тенниса
01 сентября 2025, 18:31
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »