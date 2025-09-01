Фото: СБУ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Согласно материалам следствия, во время одного из своих выступлений перед российскими медиа он заявил, что отдавал приказ своим "подчиненным" не брать украинских военных в плен, а расстреливать их прямо на поле боя.

Расследование установило, что указания Кадырова были адресованы командирам чеченских подразделений, воюющих в составе российских оккупационных сил против Украины. Кроме того, он якобы приказал отправить часть удерживаемых на территории Чечни украинских пленных на крыши военных объектов в Грозном, предлагая использовать их как "живой щит" во время атак украинских дронов.

Такие действия квалифицируют как нарушение законов и обычаев войны в соответствии с нормами Римского устава Международного уголовного суда. На основании новых улик СБУ заочно сообщила Кадырову о подозрении по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, касающейся военных преступлений.

Напомним, еще в августе 2022 года следствие квалифицировало действия Кадырова как подготовку и ведение агрессивной войны, ее оправдывание и посягательство на территориальную целостность Украины. В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению фигуранта к ответственности за преступления против государства и его граждан.

