Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 2 сентября, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, в восточной части остатки атмосферного фронта обусловят дожди и даже грозы.

Осадки также завтра возможны на Днепропетровщине, местами на Херсонщине и в Крыму.

А в ближайшую ночь дожди пройдут в Черкасской, Полтавской и Николаевской областях.

Температура воздуха будет составлять в Украине в течение дня +24…+28 градусов, на западе +26…+30, на юге +29…+33, на востоке 29…+34 градуса.

В Киеве во вторник будет сухо солнечно и до +26 градусов.

"Ослабление жары и ощутимое снижение температуры воздуха ожидается с 7 сентября", – подытожила Н.Диденко.

Напомним, в Украине 1 сентября обещают жару до +37 и грозы. Осадки ожидаются в центральных и восточных областях, а также в Сумской области.