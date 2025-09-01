14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
13:34  01 сентября
На Житомирщине разоблачили группу, которая требовала деньги у TikTok-блоггеров
09:57  01 сентября
В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс
иллюстративное фото: из открытых источников
Во вторник, 2 сентября, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, в восточной части остатки атмосферного фронта обусловят дожди и даже грозы.

Осадки также завтра возможны на Днепропетровщине, местами на Херсонщине и в Крыму.

А в ближайшую ночь дожди пройдут в Черкасской, Полтавской и Николаевской областях.

Температура воздуха будет составлять в Украине в течение дня +24…+28 градусов, на западе +26…+30, на юге +29…+33, на востоке 29…+34 градуса.

В Киеве во вторник будет сухо солнечно и до +26 градусов.

"Ослабление жары и ощутимое снижение температуры воздуха ожидается с 7 сентября", – подытожила Н.Диденко.

Напомним, в Украине 1 сентября обещают жару до +37 и грозы. Осадки ожидаются в центральных и восточных областях, а также в Сумской области.

