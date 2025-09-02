Синоптик розповіла, де завтра буде понад +30 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 3 вересня, в Україні очікується тепла, суха та сонячна погода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, завтра найтепліше буде у південній частині та в західних областях України, +29…+33 градуси.

На півночі, у центрі та на сході очікується +24…+29 градусів.

Трохи свіжішим буде повітря на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині, +22…+25 градусів.

У Києві в середу буде сонячно і без опадів. Повітря прогріється до +24…+26 градусів.

Нагадаємо, у серпні середньомісячна температура повітря в Києві склала +20,2 градуса, що на 0,2 градуса нижче за кліматичну норму.