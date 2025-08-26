В Украину после похолодания возвращается жара
Украина завершает лето одной из самых жарких стран Европы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
По ее словам, уже в среду завтра в Украине ожидается днем +22…+27 градусов, на севере будет +19…+22 градуса.
Осадки 27 августа маловероятны, лишь на Черниговщине местами пройдет дождь.
В Киеве в среду будет сухо и тепло, до +22 градусов.
"В дальнейшем в Украине предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха вплоть до жары во второй половине недели. Много солнца", – подытожила Н.Диденко.
Ранее известный синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что ночи в Украине станут гораздо холоднее. Кое-где температура воздуха опустится ниже +10 градусов.
