В Украину после похолодания возвращается жара

иллюстративное фото: из открытых источников

Украина завершает лето одной из самых жарких стран Европы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, уже в среду завтра в Украине ожидается днем +22…+27 градусов, на севере будет +19…+22 градуса.

Осадки 27 августа маловероятны, лишь на Черниговщине местами пройдет дождь.

В Киеве в среду будет сухо и тепло, до +22 градусов.

"В дальнейшем в Украине предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха вплоть до жары во второй половине недели. Много солнца", – подытожила Н.Диденко.

Ранее известный синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что ночи в Украине станут гораздо холоднее. Кое-где температура воздуха опустится ниже +10 градусов.