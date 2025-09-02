Костюк остановилась в шаге от четвертьфинала US Open
Вторая ракетка Украины Марта Костюк прекратила борьбу на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), проиграв в матче 1/8 финала. Ее соперницей была чешка Каролина Мухова – 11-я сеяная турнира и 13-я ракетка мира
Об этом сообщило Суспильне Спорт, передает RegioNews.
В решающем матче за выход в четвертьфинал Костюк не смогла навязать достаточное сопротивление и уступила Муховой. Таким образом, украинка повторила свой лучший результат на турнирах Grand Slam – выход в 1/8 финала.
Путь Костюк на US Open 2025:
- 1 круг: победа над Кэти Бултер (Великобритания) – 6:4, 6:4
- 2 круг: победа над Зейнепом Сонмез (Турция) – 7:5, 6:7, 6:3
- 3 круг: победа над Диан Парри (Франция) – в трех сетах
- 1/8 финала: поражение от Каролины Муховой (Чехия)
Напомним, теннисистка Марта Костюк установила рекорд для украинского тенниса, выйдя в 1/8 финала одновременно в одиночном и парном разрядах на US Open-2025.
Украинки завоевали золото чемпионата мира по греблеВсе новости »
22 августа 2025, 20:37Гонорар Светолиной на Цинциннате: сколько заработала теннисистка
21 августа 2025, 15:37
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Львов прощается с Андреем Парубием: подробности церемонии
02 сентября 2025, 12:50Бывший чиновник и подрядчик подозреваются в завладении почти 25 млн грн на нужды ВСУ
02 сентября 2025, 12:47Киев под атакой "Шахедов": БПЛА атакуют столицу уже три часа
02 сентября 2025, 12:35В Одессе бывшая медсестра продавала фейковые справки для уклонистов за 6 тысяч долларов
02 сентября 2025, 12:26В Закарпатье задержали организатора нелегальной переправки людей в Румынию
02 сентября 2025, 12:01В Киевской области мотоциклист пострадал после столкновения с Mitsubishi
02 сентября 2025, 11:55Взрыв в полиции в Одесской области: завербованный агент РФ предстанет перед судом
02 сентября 2025, 11:49Косметика и бритвенные кассеты: во Львовской области остановили контрабанду на два миллиона
02 сентября 2025, 11:43Нефтяное пятно объемом более 10 тонн движется по Черному морю в направлении Крыма
02 сентября 2025, 11:35Массовое отравление шаурмой на Винниччине: полиция завершила расследование дела
02 сентября 2025, 11:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все блоги »