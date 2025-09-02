Костюк остановилась в шаге от четвертьфинала US Open

Фото: AP/Heather Khalifa

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прекратила борьбу на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), проиграв в матче 1/8 финала. Ее соперницей была чешка Каролина Мухова – 11-я сеяная турнира и 13-я ракетка мира

Об этом сообщило Суспильне Спорт, передает RegioNews.

В решающем матче за выход в четвертьфинал Костюк не смогла навязать достаточное сопротивление и уступила Муховой. Таким образом, украинка повторила свой лучший результат на турнирах Grand Slam – выход в 1/8 финала.

Путь Костюк на US Open 2025:

1 круг: победа над Кэти Бултер (Великобритания) – 6:4, 6:4

2 круг: победа над Зейнепом Сонмез (Турция) – 7:5, 6:7, 6:3

3 круг: победа над Диан Парри (Франция) – в трех сетах

1/8 финала: поражение от Каролины Муховой (Чехия)

Напомним, теннисистка Марта Костюк установила рекорд для украинского тенниса, выйдя в 1/8 финала одновременно в одиночном и парном разрядах на US Open-2025.