09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
08:17  02 сентября
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
02 сентября 2025, 10:55

Костюк остановилась в шаге от четвертьфинала US Open

02 сентября 2025, 10:55
Фото: AP/Heather Khalifa
Читайте також
Вторая ракетка Украины Марта Костюк прекратила борьбу на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), проиграв в матче 1/8 финала. Ее соперницей была чешка Каролина Мухова – 11-я сеяная турнира и 13-я ракетка мира

Об этом сообщило Суспильне Спорт, передает RegioNews.

В решающем матче за выход в четвертьфинал Костюк не смогла навязать достаточное сопротивление и уступила Муховой. Таким образом, украинка повторила свой лучший результат на турнирах Grand Slam – выход в 1/8 финала.

Путь Костюк на US Open 2025:

  • 1 круг: победа над Кэти Бултер (Великобритания) – 6:4, 6:4
  • 2 круг: победа над Зейнепом Сонмез (Турция) – 7:5, 6:7, 6:3
  • 3 круг: победа над Диан Парри (Франция) – в трех сетах
  • 1/8 финала: поражение от Каролины Муховой (Чехия)

Напомним, теннисистка Марта Костюк установила рекорд для украинского тенниса, выйдя в 1/8 финала одновременно в одиночном и парном разрядах на US Open-2025.

Марта Костюк теннис US Open соревнование США
